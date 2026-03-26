Ab 15 Uhr: Letzte Chance auf Song Contest Tickets!

Nach dem Ticket-Run auf den Wiener Song Contest gibt’s jetzt eine 2. Chance. Um 15 Uhr gibt’s die allerletzten ESC-Karten. Die Preise sind hoch. Bis zu 360 Euro!

Finale in 14 Minuten ausverkauft. Die beiden Halbfinale (12. und 14. Mai) binnen 20 Minuten. Am 13. Jänner jubelten die European Broadcast Union über den ESC-Hammer: „Der Song Contest in der Wiener Stadthalle war in Rekordzeit ausverkauft.“Jetzt gibt es eine neue Chance: Heute. Donnerstag 26. März geht um 15 Uhr die zweite sehr limitierte Welle in den Verkauf. Allerdings nur für jene, die sich bereits im Vorjahr für den Song Contest registriert haben und die in den letzten Tagen einen eigenen Access-Code zugesandt bekommen haben. Es gab dafür weit über 250.000 Anmeldungen aus ganz Europa.

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Neben den großen TV-Quali-Shows am 12. und am 14. Mai sowie dem Grande Finale am 16. Mai gehen auch die 3 Jury-Shows an den jeweiligen Vortagen, sowie drei „Afternoon Preview Shows“, also öffentliche Durchlaufproben, an den Entscheidungstagen in den Verkauf.

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Der Song Contest, bei dem ja Cosmó mit der coolen Hymne „Tanzschein“ und der Starnummer 25 für Siegen will, ist bei Gott kein billiges Vergnügen: 360 Euro für den Golden Circle beim Grande Finale. Generell gibt es am 16. Mai in der Wiener Stadthalle keinen Sitzplatz unter 230 Euro! Und dafür sitzt man dann auch nur in den oberen Reihen des 2.Rangs.

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Das ist der ESC-Fahrplan in der Wiener Stadthalle:

Jury-Show Semifinale 1, 11. Mai (21.00 Uhr)

Family-Show Semifinale 1, 12. Mai (15.00 Uhr)

TV-Show Semifinale 1, 12. Mai (21.00 Uhr)

Jury-Show Semifinale 2, 13. Mai (21.00 Uhr)

Family-Show Semifinale 2, 14. Mai (15.00 Uhr)

TV-Show Semifinale 2, 14. Mai (21.00 Uhr)

Jury-Show Finale, 15. Mai (21.00 Uhr)

Family-Show Finale, 16. Mai (12.00 Uhr)

Finale, 16. Mai (21.00 Uhr)

Mit besserer Sicht wird es noch teurer: 290 Euro in den mittleren Reihen des 2. Rangs und gleich 310 Euro im ersten Rang. Auch die Stehplätze für das Finale sind happig: 330 Euro!

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Billiger wird es nur für Rollstuhl-Plätze (162 Euro) und auf den Stehplätzen am 2. Rang. Da kosten die Final-Tickets 60 Euro. Ein 6-faches (!) der Familien-Shows, an den Tagen der beiden Semi-Finali (12. und 14. Mai) und immerhin noch ein 3-faches der letzten Durchlaufprobe am 16. Mai um 12 Uhr.