Rumänien wird beim ESC 2026 in Wien von Alexandra Căpitănescu mit "Choke Me" vertreten.
Die gelernte Medizinphysikerin Alexandra Căpitănescu (22), die schon mit 15 die Casting-Show „Românii au talent“ aufmischte und 2023 die elfte Staffel von „Vocea României“ gewann, sorgt für einen der größten Aufreger des Wiener Song Contest. Ihr Rock-Song „Choke Me“ (Würg mich), bei dem sie sich im Video an einen Stuhl gefesselt oder in einem Käfig zeigt, äußert den Wunsch einer umstrittenen BDSM-Praxis: nämlich sexuell gewürgt zu werden. Kritiker fordern daher eine Textänderung oder gar eine Disqualifikation. Căpitănescu beruft sich darauf, dass Kunst Raum für Provokation braucht.
Facts
- 2. Semifinale, Do., 14. Mai
- Startnummer 3: Rumänien
- Alexandra Căpitănescu, "Choke Me"
Rumänien beim Song Contest:
- ESC-Teilnahmen: 24
- Größter ESC-Erfolg: 3. Platz (2005, 2010)
- Höchste Punktzahl: 282 (2017)
- Niedrigste Punktzahl: 0 (2023)
- Ergebnis 2025: keine Teilnahme
- Wettquote: 26, 3% Siegeschance, Platz 8
Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.