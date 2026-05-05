Rumänien wird beim ESC 2026 in Wien von Alexandra Căpitănescu mit "Choke Me" vertreten.

Die gelernte Medizinphysikerin Alexandra Căpitănescu (22), die schon mit 15 die Casting-Show „Românii au talent“ aufmischte und 2023 die elfte Staffel von „Vocea României“ gewann, sorgt für einen der größten Aufreger des Wiener Song Contest. Ihr Rock-Song „Choke Me“ (Würg mich), bei dem sie sich im Video an einen Stuhl gefesselt oder in einem Käfig zeigt, äußert den Wunsch einer umstrittenen BDSM-Praxis: nämlich sexuell gewürgt zu werden. Kritiker fordern daher eine Textänderung oder gar eine Disqualifikation. Căpitănescu beruft sich darauf, dass Kunst Raum für Provokation braucht.

Facts

2. Semifinale, Do., 14. Mai

Startnummer 3: Rumänien

Alexandra Căpitănescu, "Choke Me"

Rumänien beim Song Contest:

ESC-Teilnahmen: 24

Größter ESC-Erfolg: 3. Platz (2005, 2010)

Höchste Punktzahl: 282 (2017)

Niedrigste Punktzahl: 0 (2023)

Ergebnis 2025: keine Teilnahme

Wettquote: 26, 3% Siegeschance, Platz 8

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.