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ESC2026_Rumänien_Alexandra Căpitănescu
© Sarah Louise Bennett/EBU

Choke Me

Rumänien: Alexandra Căpitănescu

Von
05.05.26, 21:57
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Rumänien wird beim ESC 2026 in Wien von Alexandra Căpitănescu mit "Choke Me" vertreten.  

Die gelernte Medizinphysikerin Alexandra Căpitănescu (22), die schon mit 15 die Casting-Show „Românii au talent“ aufmischte und 2023 die elfte Staffel von „Vocea României“ gewann, sorgt für einen der größten Aufreger des Wiener Song Contest. Ihr Rock-Song „Choke Me“ (Würg mich), bei dem sie sich im Video an einen Stuhl gefesselt oder in einem Käfig zeigt, äußert den Wunsch einer umstrittenen BDSM-Praxis: nämlich sexuell gewürgt zu werden. Kritiker fordern daher eine Textänderung oder gar eine Disqualifikation. Căpitănescu beruft sich darauf, dass Kunst Raum für Provokation braucht.  

Facts

  • 2. Semifinale, Do., 14. Mai
  • Startnummer 3: Rumänien 
  • Alexandra Căpitănescu, "Choke Me"

Rumänien beim Song Contest:

  • ESC-Teilnahmen: 24
  • Größter ESC-Erfolg: 3. Platz (2005, 2010)
  • Höchste Punktzahl: 282 (2017)
  • Niedrigste Punktzahl: 0 (2023)
  • Ergebnis 2025: keine Teilnahme
  • Wettquote: 26, 3% Siegeschance, Platz 8   

Das große Finale findet am 16. Mai in der Stadthalle statt.

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