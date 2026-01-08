Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Musik
EAV-Legende Klaus Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa geworden
© APA

"Ein Geschenk!"

EAV-Legende Klaus Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa geworden

08.01.26, 06:53
Teilen

Lange war es ruhig um Klaus Eberhartinger. Der frühere Frontmann der Ersten Allgemeinen Verunsicherung hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur von der großen Bühne verabschiedet, sondern sich auch weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. 

Der 75-Jährige wurde erneut Vater! Bereits im vergangenen Jahr brachte seine Ehefrau im gemeinsamen Zuhause in Kenia das zweite gemeinsame Kind zur Welt, berichtet die "Krone". Das Paar lebt dort mit der Familie fernab des Rampenlichts.

„Ein Geschenk!“

In einem TV-Interview mit Vera Russwurm sprach Eberhartinger zuletzt offen über seine Beziehung. „Ich sag’ immer, wir haben uns nicht g’sucht, aber wir haben uns g’funden. Wir passen ganz gut zusammen“, erklärte der Musiker. Wenn sie nicht zusammen seien, fehle ihnen etwas. Das Paar hat bereits eine sechsjährige Tochter. Den Familienzuwachs bezeichnete Eberhartinger als „ein Geschenk“.

Späte Vaterfreuden

Mit seinen späten Vaterfreuden ist der Musiker nicht allein. Auch EAV-Kollege Thomas Spitzer wurde 2019 im Alter von 65 Jahren noch einmal Vater.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden