EAV-Legende Klaus Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa geworden

Lange war es ruhig um Klaus Eberhartinger. Der frühere Frontmann der Ersten Allgemeinen Verunsicherung hat sich in den vergangenen Jahren nicht nur von der großen Bühne verabschiedet, sondern sich auch weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Der 75-Jährige wurde erneut Vater! Bereits im vergangenen Jahr brachte seine Ehefrau im gemeinsamen Zuhause in Kenia das zweite gemeinsame Kind zur Welt, berichtet die "Krone". Das Paar lebt dort mit der Familie fernab des Rampenlichts.

„Ein Geschenk!“

In einem TV-Interview mit Vera Russwurm sprach Eberhartinger zuletzt offen über seine Beziehung. „Ich sag’ immer, wir haben uns nicht g’sucht, aber wir haben uns g’funden. Wir passen ganz gut zusammen“, erklärte der Musiker. Wenn sie nicht zusammen seien, fehle ihnen etwas. Das Paar hat bereits eine sechsjährige Tochter. Den Familienzuwachs bezeichnete Eberhartinger als „ein Geschenk“.

Späte Vaterfreuden

Mit seinen späten Vaterfreuden ist der Musiker nicht allein. Auch EAV-Kollege Thomas Spitzer wurde 2019 im Alter von 65 Jahren noch einmal Vater.