Ewiger Kult: Thomas Anders zündet Modern Talking Show in Wien

„Cheri Cheri Lady“, “Geronimo's Cadillac” und natürlich „You're My Heart, You're My Soul“ - Kulthits der 80er Jahre, die heute, Samstag Wien zum Ausflippen bringen. Thomas Anders bringt seine coole Modern Talking Show in den Gasometer.

„Man mag es gar nicht glauben, aber es gibt wirklich viele schöne Erinnerungen an Modern Talking und die werden wir alle gemeinsam feiern!“ Thomas Anders gibt im oe24.TV-Interview die Direktiven zum Kultkonzert des Jahres. Heute Samstag liefert er im Wiener Gasometer unter dem Motto „Thomas Anders sings Modern Talking“ eine Zeitreise in die 80er Jahre. Mit Kulthits wie „You Can Win If You Want“, “You're My Heart, You're My Soul“ oder “Geronimo's Cadillac”.

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„Zum 40-jährigen Jubiläum wollte ich etwas besonders machen und so habe ich alle unsere Hits der 80er neu aufgenommen. Mit dem Sound des Zeitgeistes,“ erklärt Anders seine 6-teilige CD-Serie mit den Neuaufnahmen der ersten 6 Modern Talking Alben, die ihm jetzt als Grundlage für das Wien-Konzert dient.

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Vom Opener „Jet Airliner“ bis zum Finale „Cheri Cheri Lady“ zündet er dabei die 15 größten Modern Talking Hits und legt dazu noch die Klassiker der 80er von u.a. Whitney Houston („I Wanna Dance with Somebody“), Kim Wilde („You Came“) oder Michael Jackson („Billie Jean“) drauf.

Eine coole Bombast-Video-Show und die von George Michael adaptierte Lederjacke ja sowieso. „Das wird ein Abend voller Lebensgefühl,“ weiß Anders: „Die 80er sind zurück!“