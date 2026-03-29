Star-Musiker kollabiert im TV - ORF nimmt Schock-Moment offline

Star-Musiker Toni Maier ist nach seinem Zusammenbruch in der ORF-Sendung "Mei liabste Weis" schon wieder daheim. Der ORF hat den Vorfall mittlerweile aus der Mediathek genommen.

354.000 ORF2-Seher waren am Samstag beim Schock-Moment live dabei. Als Trompetenstar Toni Maier (77), der seit 10 Jahren mit einem implantierten Defibrillator lebt, bei der Volksmusiksendung "Mei liabste Weis" den "Erzherzog-Johann-Jodler" anstimmte, erlitt er gegen 21:15 Uhr in Puch bei Weiz (Stmk) mutmaßlich einen Herzinfarkt und musste seinen Auftritt sofort abbrechen. Das Gerät gab, vielleicht auch durch die komplexe TV-Verkabelung, mehrere Stromstöße ab – ein Moment, der auch im Fernsehen live zu hören war. „Mein Defibrillator hat sich eingeschaltet,“ war Maier der Ernst der Lage sofort bewusst.

Vor Ort übernahmen sofort Sanitäter die Erstversorgung. Dann ging’s für Maier ins Landeskrankenhaus Graz und Moderator Franz Posch konnte noch in der laufenden Sendung eine erste vorsichtige Entwarnung gegeben, Maier sei versorgt und wieder ansprechbar.



Musste der Star-Trompeter zunächst zur Kontrolle im Krankenhaus bleiben, so ist er inzwischen wieder zuhause in seinem Heimatort Bärnbach nahe Voitsberg. Und konnte am Sonntag auch ORF-Moderator Franz Posch empfangen. Ein Foto,das die Fans beruhigt: „Gott sei Dank geht es ihm wieder gut“, fühlen unzählige Fans auf Instagram mit.

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Das Drama wurde mittlerweile auch vom ORF gelöscht. In der ORF-Mediathek wurde die Livesendung durch eine Generalprobe ersetzt . Als Begründung wurde ein medizinischer Notfall während der Liveübertragung genannt.