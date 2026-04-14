Neuer "Stör-Faktor": Tennis-Star Dominic Thiem kämpft gegen das Aussterben

Tennis-Star Dominic Thiem zeigt Herz für den Naturschutz. Mit einer Spende unterstützt er den WWF Österreich, um die bedrohten Donau-Störe zu retten und ihren Fortbestand aktiv zu sichern.

Dominic Thiem engagiert sich erneut für den Artenschutz in seiner Heimat. Durch eine großzügige Spende greift er dem WWF Österreich unter die Arme, um die urzeitlichen Störe vor dem Aussterben zu bewahren. „Artenschutz liegt mir schon seit Jahren am Herzen. Als ich von der Situation der Störe erfahren habe, war für mich sofort klar, dass ich mich aktiv dafür einsetzen möchte”, betont Thiem. Die Fische gelten als die am stärksten gefährdete Tiergruppe der Welt.

Gefahren für urzeitliche Fische

Andrea Johanides und Dominic Thiem © Lukas Lehner / WWF-AT

Die Bedrohungen für die Tiere in der Donau sind massiv. Vor allem der Verlust von Lebensräumen und Wanderrouten durch verbaute Flüsse macht den Beständen zu schaffen. Auch die illegale Jagd wegen Fleisch und Kaviar ist ein großes Problem für den Artenschutz. Laut WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides gelingt der Schutz im internationalsten Fluss der Welt nur durch die Zusammenarbeit vieler Akteure über Grenzen weg. Sie freut sich über die prominente Unterstützung.

Ein Schiff für Jungstöre

Beim Projekt „LIFE-Boat4Sturgeon“ der BOKU University sah sich Dominic Thiem die Arbeit vor Ort an. Auf einem umgebauten Schiff werden seltene Jungstöre gezüchtet und später ausgewildert. Dominic Thiem zeigt sich beeindruckt vom Know-how und dem Einsatz, mit dem die Tiere auf ihre Zukunft im natürlichen Lebensraum vorbereitet werden. Um das Projekt nachhaltig zu unterstützen, hat Dominic Thiem zusätzlich eine Patenschaft für ein Elterntier übernommen und möchte so ein Zeichen für den Artenschutz setzen.