Opernball: Der geheime Logenplan

LOGENPLAN: Hier trifft Reich auf Schön.

1 Kanzler-Loge: Interimskanzler Alexander Schallenberg nimmt hier Platz.

2 Jurka: Hier wird DDSG-Chef Wolfgang Fischer mit Geschäftspartnern Platz nehmen.

3 Finanzminister Gunter Mayr soll laut oe24-Informationen in letzter Minute doch noch abgesprungen sein und nicht zum Ball kommen. Die Loge bleibt aber bestehen.

4 Dominic Heinzl gemeinsam mit Minar, Kamper und Worseg.

5 Rainer Gruppe: Hier empfängt Burkhard Ernst seine Gäste.

6 Wirtschaftskammer Wien Präsident Walter Ruck als Gastgeber.

7 Michael Ludwig: Wiens Bürgermeister ist Stammgast.

8 Casinos Austria Generaldirektor Erwin van Lambaart und Wolfgang Hesoun.

9 Sebastian Kurz: Der Altkanzler kommt mit Gästen wie Köstinger.

10 Künstlerloge: Staatsopernstars wie Nadine Sierra und Juan Diego Flórez.

11 Interspot Film: Purzl Klingohr, Kristina Sprenger und weitere Prominente.

12 Siemens AG: CEO Patricia Neumann residiert hier mit Geschäftspartnern.

13 Familie Lugner: Jacqueline und Leo Lugner mit "internationalem Stargast" Alec Monopoly.

14 Swarovski: Heuer die hochkarätigste Loge überhaupt: Candice Swanepoel, Leni Klum und Ed Westwick verfolgen hier das Geschehen.

15 Christian Mucha mit den Chefitäten vom Haus des Meeres und Gattin Ekaterina.

16 Piech: Die hochkarätige Loge des Porsche-Konzerns befindet sich hier.

17 Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Ehefrau Doris Schmidauer mit Werner Kogler.

18 Christian Zeller Kultur-Loge mit Elisabeth Gürtler, Maria Happel und weiteren Stars.

19 WKÖ Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer.

20 Falstaff Verleger Wolfgang Rosam, Weinmacher Stefano Ferragamo als Logengast.

21 Koppensteiner Model Nadine Mirada und Ex-Miss Tanja Duhovich werden heuer hier zu Gast sein.

22 3SI und Adi Weiss "Style Up Your Life" und das Immo-Unternehmen warten heuer mit Gästen wie Amira Aly, Bruce Darnell und Sascha auf. Sie haben die Bühnenlogen sechs und sieben links. In diesem Plan sind diese nicht abgebildet, da sie extra für den Ball aufgebaut werden.

23 ORF Der öffentlichrechtliche Sender hat ebenfalls eine Bühnenloge. Hier werden sich die ORF-Stars tummeln.

24 Larissa Marolt Die Schauspielerin wurde von Campari eingeladen und trägt ein Kleid von Eva Poleschinski. Sie nimmt in der Bühnenloge Nummer sieben im 2. Rang links Platz.