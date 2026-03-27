Segen und VIPs: Dompfarrer Toni Faber & Co eröffnen Schönbrunner Ostermarkt

Vor der imperialen Kulisse von Schloss Schönbrunn wurde am vergangenen Mittwoch die diesjährige Saison des Oster- und Frühlingsmarktes mit einer glanzvollen Feier und prominenten Gästen wie Dompfarrer Toni Faber feierlich eingeläutet.

Wenn sich das imperiale Areal von Schloss Schönbrunn in ein Meer aus Frühlingsfarben verwandelt, dann ist die Osterzeit in der Bundeshauptstadt offiziell angebrochen. Am vergangenen Mittwoch lud der Oster- & Frühlingsmarkt zur stimmungsvollen Eröffnungsfeier im Ehrenhof. Unter den geladenen Gästen, die sich vom Esprit des neu gestalteten Marktes sichtlich inspiriert zeigten, flanierten unter anderem Dompfarrer Toni Faber in Begleitung von Nathalie Nemec.

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Bereits am Vormittag öffneten sich die Tore für das Publikum, doch der gesellschaftliche Höhepunkt folgte am Nachmittag. Begleitet von den sanften Klängen der Band The Cosy Famous und charmant moderiert von Sylvia Graf, wurde die Bühne vor dem Schlosscafé zum Zentrum des Geschehens.

Graf moderierte die Eröffnung. © Andreas Tischler

Tradition im neuen Gewand

Katrin Edtmeier, Geschäftsführerin von Imperial Markets, betonte in ihrer Eröffnungsrede die Philosophie hinter dem Event: „Unser Ziel ist es, einen Wohlfühlort zu schaffen, der Qualität, Tradition und neue Impulse harmonisch verbindet.“ Dass dieser Anspruch Früchte trägt, bestätigte auch Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, die Schönbrunn als „starken Motor für den Tourismusstandort“ würdigte. Die Symbiose aus kulturellem Erbe und regionaler Wertschöpfung mache Österreich ganzjährig attraktiv. Ergänzend hob Helmut Pichler (Schönbrunn Group) hervor, dass die enge Kooperation der Partner essentiell sei, um den geschichtsträchtigen Ort mit Sorgfalt und Verantwortung weiterzuentwickeln.

Musicalstar Missy May © Andreas Tischler

Kunst für den guten Zweck

Ein besonderes Herzstück der diesjährigen Saison ist die Kooperation mit LICHT INS DUNKEL. Gemeinsam mit Lisa Zuckerstätter (ORF) und Mario Thaler präsentierte Katrin Edtmeier eine außergewöhnliche Charity-Aktion: Neun 75 cm große Fiberglas-Ostereier, die von namhaften Künstler:innen und Prominenten gestaltet wurden, gelangen zur Versteigerung.

Die Exponate spiegeln eine beeindruckende kreative Vielfalt wider: Ein „Musical-Ei“, das von Stars wie Maya Hakvoort, Mark Seibert und Moritz Mausser live auf der Bühne final signiert wurde. Sportliche Eleganz: Ein ÖFB-Ei in Fußball-Optik, veredelt mit den Unterschriften der Nationalmannschaft. Literarische Kunst: Illustratorin Raffaela Schöbitz übertrug Motive aus dem Bilderbuch „Was zählt, bist du“ auf ihr Kunstwerk. Prominente Handschrift: Weitere Unikate stammen von Größen wie Ina Regen, Lilian Klebow oder den Kernölamazonen. „Diese Ostereier sind mehr als Kunstobjekte. Sie stehen für gelebte Solidarität“, resümierte Lisa Zuckerstätter treffend.

Maya Hakvoort, Moritz Mausser und Nienke Latten. © Andreas Tischler

Mit dieser gelungenen Mischung aus Wiener Tradition, hochkarätiger Kulinarik und philanthropischem Engagement beweist der Markt einmal mehr, warum er zu den Fixpunkten im Wiener Kulturkalender zählt. Der Frühling in Schönbrunn hat begonnen – und er zeigt sich von seiner glanzvollsten Seite.