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Tara Tabitha hatte einen kleinen Disput mit ihrem Dennis. 
© Andreas Tischler

Konkrete Pläne

Tara & Dennis: Wandern sie nach "Temptation Island VIP" aus?

29.05.26, 00:01
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Gerade erst landete das Reality-Paar einen weiteren TV-Deal. Im oe24-Talk spricht Dennis über die Pläne mit seiner Tara nach der Show.

Die Dreharbeiten für die neue Staffel von "Temptation Island VIP" sind bereits gestartet. Auf Kreta mit dabei sind auch Austro-Reality-Queen und ihr Freund Dennis, die bei der Verführungs-Show ihre Liebe auf den Prüfstand stellen werden. Sind beide stark genug, um den Versuchungen, die in Griechenland lauern, zu widerstehen? Vor allem Dennis ist fest davon überzeugt, denn im Gespräch mit oe24 denkt er bereits über die gemeinsame Zeit nach der Show nach. Und diese Zeit mit seiner Tara muss nicht unbedingt in Österreich sein.

Tara mit Freund Dennis Lodi

Tara mit Freund Dennis Lodi

© Getty

Ungarn als neue Heimat?

"War machen jetzt erstmal die Show und danach wollen wir uns ein gemeinsames Heim schaffen", so Dennis im Talk. Zur Zeit leben beide in Taras kleiner Wohnung im zweiten Wiener Gemeindebezirk, wo es auf Dauer doch ein wenig eng wird. "Wir hätten gerne ein größeres Haus für uns und unsere Hunde, aber die Immobilienpreise hierzulande sind einfach sehr hoch", erklärt der Reality-Star. Wohin soll die Reise dann gehen? "Wir überlegen, ob wir nicht nach Ungarn gehen. In der Nähe der Grenze zu Österreich. Dort gibt es wirklich schöne Häuser zu erschwinglichen Preisen", schwärmt Dennis.

Tara mit Freund Dennis

Tara mit Freund Dennis

© Tischler

Damit wären Tara und Dennis auch nicht weit weg von Wien. "In einer Stunde könnten wir hier sein - das ist machbar", so der TV-Star. Finanziell sollte es sich auch ausgehen, denn die Gagen für "Temptation Island VIP" könnten sich beim Bekanntheitsgrad der beiden Reality-Stars um die 50.000 Euro bewegen.

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