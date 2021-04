Das sind die ersten Fotos von der trauernden Queen

Fassung halten: So zeigt sich die Queen bei Philips Begräbnis.

Vor wenigen Minuten hat die Queen St. George's Chapel betreten. Zuvor war sie bereits im Auto fotografiert worden. Ihr Wagen folgte dem Land Rover, in dem ihr verstorbener Ehemann seinen letzten Weg bestreitet. Dort zeigte sich die Monarchin noch stoisch und gefasst.

Nur wenige Minuten später jedoch blieb der royale Bentley neben Philips Bentley stehen. Jetzt zeigt Elisabeth Gefühle: Als Kanonen feuerten und Glocken den Abschied des Prinzgemahlen einläuteten, pausierte die sonst so gefasste Monarchin, senkte ihren Kopf und wischte sich eine Träne aus dem Auge. Für die stoische Herrscherin ist das ein Ausdruck großer Emotionen. Kein Wunder, denn Elisabeth und ihr Philip haben schließlich 73 Jahre als Eheleute miteinander verbracht.

© Getty Images ×

In der Kapelle wurde die Monarchin nun zu ihrem Sitzplatz geleitet. Die Queen, die nun alleine, etwas entfernt von ihrer Familie sitzt, stand mit gesenktem Haupt in einem schwarzen Kostüm und mit schwarzer Gesichtsmaske, als der Sarg des Mannes in die Kapelle getragen wurde.

