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Die Top-Streaming-Starts auf SKY
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Die Top-Streaming-Starts auf SKY

14.04.26, 00:00
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Die Top-Streaming-Starts auf SKY 

Comedyserie: 1. Staffel »The 'Burbs – Meine teuflischen Nachbarn«

Thriller. Hinter den sauberen Fassaden der Vorstadt lauert das Grauen: Ein junges Paar zieht in der Comedyserie "The 'Burbs - Meine teuflischen Nachbarn" um - und entdeckt die düsteren Geheimnisse seiner neuen Nachbarschaft. 

Thriller nach wahrer Geschichte: »Last Breath«

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Drama. Bei einem Reparaturtauchgang in 90 Metern Tiefe reißt das Sauerstoffkabel. Dem Taucherteam bleiben nur wenige Minuten zur Rettung. Mit Woody Harrelson.

Nordisches Mystery-Horrordrama: »The Damned«

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Thriller. Ein Schiff sinkt vor der Küste eines Fischerdorfs. Die Bewohner treffen eine grausame Entscheidung - doch dies hat grauenvolle Folgen. 

Doku: »Critical Incident – Tod an der Grenze«

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Crime. Doku über den gewaltsamen Tod von Anastasio Hernández-Rojas durch den US-Grenzschutz und die anschließenden Vertuschungsversuche.

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