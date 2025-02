× Bitte nicht: Diese Dinge sollten Sie niemals die Toilette herunterspülen

Die Toilette wirkt oft wie eine bequeme Lösung, um Speisereste, Medikamente und andere Abfälle schnell loszuwerden – ein Knopfdruck, und alles ist futsch. Doch Vorsicht! Viele dieser Dinge können erhebliche Schäden anrichten.

Viele Menschen nutzen die Toilette fälschlicherweise als Mülleimer und entsorgen darin Dinge, die dort nichts zu suchen haben. Während die meisten wissen, dass Hygieneartikel wie Tampons und Binden nicht ins WC gehören, gibt es viele andere Alltagsgegenstände, die ebenso problematisch sind. Sie können Rohre verstopfen, die Umwelt belasten und sogar die Wasserqualität negativ beeinflussen.



Essensreste

Vor allem flüssige Speisen wie Suppen oder Eintöpfe werden gerne in der Toilette entsorgt, denn sie scheinen harmlos – doch oft enthalten sie Fett und feste Bestandteile, die sich in den Rohren ablagern und zu Verstopfungen führen. Essensreste gehören in den Biomüll oder, falls erlaubt, in die Spüle mit einem Sieb als Schutz.

© Getty Images ×

Bratfett

Fett ist einer der schlimmsten Übeltäter für Abwasserrohre. Sobald es abkühlt, verhärtet es sich und bildet mit anderen Abfällen dicke Klumpen, sogenannte "Fettberge", die ganze Kanalsysteme lahmlegen können. Besser: Das Fett in einem Behälter sammeln und im Restmüll entsorgen.

Taschentücher

Im Gegensatz zu Toilettenpapier lösen sich Taschentücher nicht gut im Wasser auf. Sie sind reißfester und können Verstopfungen verursachen. Taschentücher gehören daher in den Restmüll.

Kaugummi

Kaugummi ist wasserabweisend und klebrig – eine schlechte Kombination für Abflussrohre. Er bleibt an den Innenwänden der Rohre haften und zieht andere Abfälle an. Entsorgen Sie Kaugummi immer im Müll.

Medikamente

Abgelaufene oder nicht mehr benötigte Medikamente gehören niemals ins Abwasser! Sie können chemische Rückstände hinterlassen, die unser Grundwasser belasten und Wasserorganismen schädigen. Geben Sie alte Medikamente in der Apotheke oder im Sondermüll ab.

Bleichmittel und aggressive Chemikalien

Viele denken, dass Bleichmittel das Abwassersystem "reinigt". Tatsächlich kann es jedoch die Bakterien im Klärwerk zerstören, die für die Wasserreinigung essenziell sind. Chemikalien gehören in den Sondermüll.

Katzenstreu

Katzenstreu enthält oft Ton oder Sand, die sich im Wasser nicht auflösen und Rohre verstopfen. Außerdem kann Katzenkot Parasiten enthalten, die für Mensch und Umwelt gefährlich sind. Katzenstreu gehört in den Restmüll.