Dirndl und Lederhose richtig waschen: So wird Ihre Tracht wieder sauber

Es ist der Albtraum nach einem Wiesn-Besuch: Das Dirndl oder die Lederhose sind schmutzig. Doch wie bringt man die Tracht wieder in Topform, ohne sie zu beschädigen? Wir verraten die besten Pflege-Tipps, damit Sie auch nach vielen Oktoberfesten und ausgelassenen Feiern ein Blickfang bleiben.

Es ist wieder soweit, die Oktoberfest-Zeit ist da! Doch bei all der ausgelassenen Feierlaune passiert es schneller, als man denkt: Ein Tropfen Bier auf dem Dirndl oder ein Fettfleck auf der Lederhose. Was nun? Kein Grund zur Panik! Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihre Tracht richtig waschen, damit sie nicht nur in der Wiesn-Zeit, sondern auch danach noch glänzt!



Dirndl richtig waschen

© Getty Images

Ihr Dirndl ist das Highlight Ihres Oktoberfests, aber es ist auch empfindlich! Hier erfahren Sie, wie Sie es ohne Ärger sauber bekommen und trotzdem den Glanz bewahren:

Die Waschmaschine: Ja, aber mit Vorsicht!

Die meisten Dirndl bestehen aus empfindlichen Stoffen wie Baumwolle, Seide oder Viskose. Diese sind oft mit edlen Verzierungen, Stickereien oder sogar Pailletten versehen. Daher ist es wichtig, das Dirndl richtig vorzubereiten, bevor es in die Waschmaschine geht:

Waschbeutel verwenden: Schützen Sie Ihr Dirndl mit einem Wäschesack, um die Verzierungen zu schonen und trennen Sie zunächst das Mieder und die Schürze vom Rock und entfernen Sie Bänder und Gürtel.

Schützen Sie Ihr Dirndl mit einem Wäschesack, um die Verzierungen zu schonen und trennen Sie zunächst das Mieder und die Schürze vom Rock und entfernen Sie Bänder und Gürtel. Schonwaschgang wählen: Achten Sie darauf, dass Sie den Fein- oder Handwaschgang nutzen, um das Dirndl sanft zu waschen.

Achten Sie darauf, dass Sie den Fein- oder Handwaschgang nutzen, um das Dirndl sanft zu waschen. Kalt waschen: Am besten waschen Sie Ihr Dirndl bei 30 Grad Celsius oder sogar kälter, um den Stoff zu schonen.

Am besten waschen Sie Ihr Dirndl bei 30 Grad Celsius oder sogar kälter, um den Stoff zu schonen. An der frischen Luft trocknen: Anschließend hängen Sie das Dirndl am besten an die frische Luft zum Trocknen und verzichten Sie unbedingt auf den Wäschetrockner.

Per Hand waschen

Wenn Ihr Dirndl aus besonders feinen Materialien besteht oder Sie Angst vor Schäden haben, ist Handwäsche die beste Wahl:

Lauwarmes Wasser und mildes Waschmittel: Mehr braucht es nicht. Achten Sie darauf, das Wasser nicht zu heiß zu wählen, damit der Stoff nicht einläuft und lassen Sie das Kleid am besten für einige Zeit in der Waschlauge einweichen.

Mehr braucht es nicht. Achten Sie darauf, das Wasser nicht zu heiß zu wählen, damit der Stoff nicht einläuft und lassen Sie das Kleid am besten für einige Zeit in der Waschlauge einweichen. Gut ausspülen: Damit keine Waschmittelrückstände zurückbleiben, sollten Sie das Dirndl gründlich ausspülen und behutsam die Feuchtigkeit aus dem Dirndl drücken. Anschließend wieder zum Trocknen an die frische Luft hängen.

Auslüften

Wenn das Dirndl nicht wirklich schmutzig ist, sondern nur einen Frische-Kick braucht, ist Auslüften die ideale Lösung! Hängen Sie es einfach an einen gut belüfteten Ort, aber niemals in die direkte Sonne, so bleibt das Dirndl in Form.

Lederhose richtig waschen

© Getty Images

Die Lederhose ist ein echtes Traditionsstück und will entsprechend gepflegt werden. Leder ist ein robustes Material, aber es benötigt die richtige Behandlung, damit es geschmeidig bleibt und nicht brüchig wird.

Nie in die Waschmaschine!

Leder gehört nicht in die Waschmaschine, das schadet nicht nur dem Material, sondern kann auch die Passform beeinträchtigen. Stattdessen sollten Sie Ihre Lederhose immer von Hand reinigen.

Mit einem feuchten Tuch reinigen

Bei leichten Verschmutzungen reicht es oft, die Lederhose einfach mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Achten Sie darauf, dass das Tuch nur leicht angefeuchtet ist, um das Leder nicht zu durchnässen.

Lederpflege

Nach jeder Reinigung sollten Sie Ihre Lederhose mit spezieller Lederpflege behandeln. Ein gutes Lederbalsam macht das Leder geschmeidig und verhindert, dass es brüchig wird. Einfach ein wenig auftragen und mit einem weichen Tuch sanft einmassieren.

Auslüften

Wie beim Dirndl gilt auch hier: Wenn keine großen Flecken vorhanden sind, reicht es oft, die Lederhose einfach gut auszulüften, um Gerüche zu vertreiben. Hängen Sie sie dafür am besten an einen trockenen, luftigen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.