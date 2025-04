Bald gibt's Luxus-Taschen und Jacken aus T-Rex-Leder

Luxus aus der Urzeit: Forscher wollen Leder aus der DNA eines Tyrannosaurus Rex herstellen – rund 70 Millionen Jahre nach dem Aussterben der Urzeit-Giganten.

Ein internationales Team kündigte an, in Newcastle (Großbritannien) das weltweit erste „T.Rex-Leder“ im Labor zu entwickeln. Das Projekt ist eine Zusammenarbeit der Organoid Company, Lab-Grown Leather Ltd. und der Kreativagentur VML.

Die Basis liefert ein spektakulärer Fund aus dem Jahr 1988: In Montana entdeckten Forscher eines der vollständigsten T.Rex-Skelette überhaupt – samt erhaltenen Blutproteinen und Kollagenfragmenten. Nun rekonstruieren Wissenschaftler daraus die vollständige Kollagen-Sequenz des Urzeitmonsters.

Ist das genetische Profil erstellt, soll es in spezielle Lederzellen eingefügt und das Material im Labor gezüchtet werden. Herauskommen soll ein dichtes Kollagennetz – ähnlich der mittleren Hautschicht –, das später als luxuriöses T.Rex-Leder verarbeitet wird.

Neue Technologie

Thomas Mitchell, CEO der Organoid Company, erklärt: „Dieses Projekt zeigt, wie wir mit modernster Gen- und Protein-Technologie neue Materialien erschaffen können. Durch die Rekonstruktion und Optimierung alter Proteinsequenzen entsteht ein von der Urzeit inspiriertes Biomaterial.“

Auch Bas Korsten, Kreativchef bei VML, ist begeistert: „Mit T.Rex-Leder nutzen wir die Biologie der Vergangenheit, um die Luxusmaterialien der Zukunft zu schaffen.“

Neben dem Innovationsaspekt betonen die Entwickler die ökologischen Vorteile: Traditionelle Lederproduktion führt oft zu Abholzung und setzt bei der Gerbung schädliche Chemikalien wie Chrom frei. T.Rex-Leder soll dagegen umweltfreundlich, tierversuchsfrei und vollständig biologisch abbaubar sein – und dabei die Haltbarkeit und Reparierbarkeit herkömmlichen Leders bieten.

Luxusprodukte

Erste Anwendungen sind im Bereich Accessoires geplant. Bis Ende 2025 soll ein erstes Luxusprodukt auf den Markt kommen. Langfristig könnte das Material auch in anderen Bereichen wie der Autoindustrie zum Einsatz kommen.

Professor Che Connon von Lab-Grown Leather betont: „Wir eröffnen die Möglichkeit, Leder aus prähistorischen Arten zu entwickeln. Das zeigt, welches Potenzial in zellbasierten Technologien steckt.“

Bereits 2023 sorgte ein ähnliches Projekt für Schlagzeilen: Wissenschaftler züchteten aus Mammut-DNA eine Fleischbällchen. Essen wollte es aber niemand – zu groß war die Angst, dass die uralten Proteine gefährlich sein könnten.