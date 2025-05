× Der ultimative Muttertags-Guide: Diese Blumen passen zu Ihrer Mama

Welche Blume passt wirklich zu Ihrer Mutter? Von wild bis elegant – sagen Sie’s durch die Blume. Aber sagen Sie’s richtig!

Am 11. Mai ist es wieder soweit: Am Muttertag feiern wir alle Mütter, Großmütter, Bonus-Mütter und stille Heldinnen im Hintergrund. Der eine Tag im Jahr, an dem wir all das zurückgeben wollen, was Mama das ganze Jahr über leistet – mit einem liebevollen Dankeschön und natürlich: Blumen!

Doch welche Blume passt eigentlich zu welcher Mutter? Denn mal ehrlich: Nicht jede Mama ist gleich. Die eine liebt Rosamunde Pilcher, die andere fährt lieber Motorrad. Wir haben den Floristik-Check gemacht und verraten, welche Blüte zu welcher Mama wirklich passt!

Welche Blumen schenke ich meiner Mutter zum Muttertag?

Die Klassische Mama

© Getty Images ×

Immer da, immer lieb, immer ordentlich. Sie hat früher Brotdosen beschriftet und heute den besten Apfelkuchen der Welt im Ofen. Für sie gibt es nur eine Blume: die Rose. Am besten in sanften Rosétönen oder edlem Weiß. Sie steht für Liebe, Dankbarkeit und Respekt – alles, was sie verdient hat.

Die Power-Mama

© Getty Images ×

Karriere, Familie, soziales Engagement – diese Frau ist ein echtes Multitasking-Wunder. Für sie muss es etwas mit Strahlkraft sein. Unsere Empfehlung: Sonnenblumen oder Gerbera. Sie symbolisieren Lebensfreude, Energie und Optimismus. Genau wie sie selbst.

Die Trend-Mama

© Getty Images ×

Immer stylish, immer im Flow – ob Interior-Trends oder Instagram-Reels: Sie ist am Puls der Zeit. Für sie darf es ruhig etwas Besonderes sein. Wie wär’s mit Pfingstrosen? Sie sind extravagant, feminin und ein echter Hingucker. Bonus: Sie sind gerade der Frühlingstrend in jedem Blumenladen.

Die Naturliebende Mama

© Getty Images ×

Garten, Yoga, Tee – ihre Welt ist grün, achtsam und bewusst. Sie freut sich über wilde Wiesensträuße, mit Margeriten, Lavendel und etwas Eukalyptus. Das wirkt wie frisch gepflückt – und ist genau ihr Stil: natürlich schön.

Die Kreative Mama

© Getty Images ×

Künstlerseele, Bastelqueen oder einfach ein bisschen verrückt (im besten Sinne)? Für sie darf’s bunt sein – am besten ein wilder Mix aus Freesien, Dahlien und Anemonen. Hauptsache farbenfroh und verspielt. Ihre Sträuße dürfen genauso unkonventionell sein wie sie selbst.

Tipp zum Schluss: Egal für welche Blume Sie sich entscheiden – die persönliche Botschaft zählt. Ein handgeschriebener Zettel mit einem ehrlichen „Danke, Mama“ ist am Ende das Schönste.