Ostern feiern mit Stil: Traumdeko & Lieblingsgeschirr

Pastelltöne und natürliche Materialien: Moderner Osterzauber für den Tisch.

Bunte Eier und frische Blumen sind der ästhetische Rahmen für jede Ostertafel und bringen zarte Frühlingsstimmung auf den Tisch. Ein Hauch Grün, der an die saftigen Wiesen erinnert, dazu die Farben der jungen Blüten – während wir die Auferstehung Jesu Christi feiern, erwacht alles zu neuem Leben. Das spiegelt sich auch in der Deko wider. Heuer liegen helle Pastelltöne im Trend, kombiniert mit natürlichen Materialien und verspielten Elementen zaubert man ein elegantes Ambiente für das wichtigste Fest der Christen. Neben den Eiern, ein Symbol für neues Leben, darf auch der Osterhase nicht fehlen: Er ist ein Bote des Frühlings und lässt sich in vielen Formen auf die Tafel bringen. Vom niedlichen Serviettenring bis zur minimalistischen Keramikskulptur gibt es kleine und große Häschen jetzt in allen erdenklichen Varianten.

© Kare ×

Pastell-Trend

Pastell trifft Gold. Zur Glasvase Punti in erfrischendem Grün mit weißen Akzenten passen die Teller Bell mit Goldrand. Vase ab 64,90 Euro & Teller ab 21,95 Euro, kare.at

Feine Pastelltöne verleihen nicht nur Arrangements aus Tulpen, Narzissen und Wildblumen oder Ostereiern einen frühlingshaften Anstrich, auch das Geschirr darf in hellem Mint oder sanftem Rosa Akzente setzen. Eine perfekte Wahl für den Ostertisch ist die Kollektion Junto Jungle von Rosenthal, die von dem italienischen Studio Tonetti Design entworfen wurde. Das moderne Design des Geschirrs sorgt für Klarheit und ist ein Ruhepol neben verspielter Osterdeko, gleichzeitig hat es dank seines grünen Farbtons eine wunderbare Frische. Auch Rosa, Gelb oder Flieder sind eine gelungene Ergänzung für das Frühlingsfest. Mit edlen Blumenmotiven auf Tellern und Tassen fängt man die Stimmung auf dem Tisch ebenfalls gut ein.

Akzente in Gold

Einen festlichen Gegenpol zu den fröhlichen Frühlingsfarben erreicht man mit mit goldenen Akzenten. Die bringt man dezent als Goldrand am Geschirr ein, durch glänzendes Besteck oder kann sie als Eyecatcher, beispielsweise in Hasenform, in Szene setzen – erlaubt ist, was gefällt. Wer es lieber dezenter mag, findet in natürlichen Materialien wie Holz, Gräsern oder Ton eine wunderschöne Ergänzung zu dem bunten Potpourri. Kleine Osternester, Leinenservietten und Holzbretter zum Auftragen der Speisen schmücken den Tisch auf zurückhaltende Weise und schaffen ganz unkompliziert ein stilvolles Ambiente.

© Meissen ×

Vasenparade

Die Cosmopolitan Giant Bloom Kollektion von Meissen verzaubert mit großzügigen Blüten auf edlem Porzellan. Zwölfteiliges Starterset für 2.285 Euro, meissen.com

Wo Blumenschmuck ist, sind auch Vasen – so will es das ungeschriebene Gesetz. Auch da darf man zu Ostern Farbe bekennen und die Gefäße in den Tönen der Saison zu den heimlichen Stars machen und sie abgestimmt auf das Arrangement in allem, was der Frühling zu bieten hat, erstrahlen lassen. Auch Muster sind erlaubt – von Punkten bis zu Streifen passt alles. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, greift zu einfärbigen Vasen und liegt mit Weiß sicher nicht daneben. Damit das nicht langweilig wirkt, empfehlen sich außergewöhnliche Formen oder strukturierte Oberflächen, die den Vasen das gewisse Etwas verleihen. Ein Must-have für den Ostertisch ist übrigens auch der gute alte Eierbecher, der dank eines modernen Twists aus seiner verstaubten Ecke geholt wird. Er eignet sich nicht nur als Behältnis fürs Frühstücksei, sondern darf zu Ostern auch mit kleinen dekorativen Elementen wie Mini-Eiern, Schokolade oder Moos gefüllt werden.