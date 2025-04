× Oster-Deko-Ideen für den Garten

Tulpen, Narzissen, Hyazinthen & Veilchen begrüßen den Osterhasen und eignen sich als festliche Dekoration drinnen und draußen.

Der Hase bringt die Eier und die Natur stellt die Osterglocken, auch gelbe Narzissen genannt, zur Verfügung. Die Frühjahrsblüher mit ihren glockenförmigen Blütenkelchen gehören zusammen mit Tulpen, Hyazinthen, Traubenhyazinthen, Tausendschön und Ranunkeln zu den typischen Osterpflanzen. Das liegt zum einen an ihrer Blütezeit um die Osterzeit und zum anderen an ihrer leichten Verfügbarkeit, die sie zu idealen Begleitern der Oster-Deko macht.

Osterblumen

Dass Ostern häufig mit der Farbe Gelb assoziiert wird, liegt wohl an den leuchtend gelben Narzissen. Als ultimative Frühlingsblumen sind sie ein Symbol für Neubeginn und Auferstehung. Da sie meist im März und April, also zu Ostern blühen, werden sie auch Osterglocken genannt. Narzissen lieben sonnige Standorte, sind in puncto Boden nicht anspruchsvoll und bringen Oster-Stimmung in den Garten. Aber auch im Topf auf dem Balkon, als Gesteck oder in der Vase sind gelbe Narzissen immer eine Augenweide und lassen sich gut mit anderen Blumen und österlichen Deko-Objekten kombinieren.

© Getty Images ×

Zu den typischen Osterpflanzen gehören auch Tulpen, Hyazinthen, Traubenhyazinthen und Veilchen. Mit ihren Blau- und Lila-Tönen setzen Traubenhyazinthen und Veilchen übrigens einen schönen Kontrast zu der Osterfarbe Gelb. Neben diesen klassischen Frühlingsboten eignen sich auch Ranunkeln, Bellis oder Elfenspiegel hervorragend, um österliche Akzente zu setzen. Diese Pflanzen verleihen sowohl Beeten als auch Balkonkästen oder Kübeln mit ihren kräftigen Farben einen lebendigen Charme und bilden einen schönen Rahmen für Hasen, Hühner und Eier.

Blühende Deko

© Getty Images ×

Die Osterpflanzen sind nicht nur eine wundervolle Dekoration für Garten, Terrasse und Balkon, sondern auch für Innenräume. So können sie als hübsche Deko am Fenster oder auf dem Esstisch eingesetzt werden und tragen zur festlichen Stimmung bei. Besonders schön lassen sich die Blumen mit Moos oder Immergrün arrangieren, wodurch sich naturnahe Dekorationen gestalten lassen. Tipp: Sind die Zwiebelpflanzen im Topf verblüht, können sie im Garten eingepflanzt werden.

Ostergarten

© Getty Images ×

Nicht nur Blumen spielen bei der Oster-Deko eine wichtige Rolle, sondern auch Gehölze, die im Garten eine österliche Atmosphäre schaffen. Blühende Weidenzweige, Palmkatzerl genannt, und Ginster gehören natürlich dazu. Wenn diese mit bunt bemalten Eiern oder anderen frühlingshaften Deko-Elementen geschmückt werden, entsteht ein festliches Bild, das den Garten in eine wahre Osterlandschaft verwandelt. So lädt nicht nur der Innenbereich, sondern auch der Garten zum fröhlichen Feiern mit der Familie ein.