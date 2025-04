× Start der Hochbeet-Saison: Diese Gemüsesorten können Sie JETZT anbauen

Unkraut adé: So werden Terrasse und Balkon wieder blitzblank Der Frühling liegt in der Luft – höchste Zeit, Balkon und Terrasse wieder auf Vordermann zu bringen. Doch bevor der erste Sundowner im Freien genossen werden kann, wartet ein altbekannter Gegner: Unkraut in den Fugen. Keine Sorge – mit unseren Tipps werden Sie das lästige Grün schnell los.