Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Madonna
E-Paper Madonna
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Astro
Das sollten Sie in der Woche vom 20. Oktober bis 26. Oktober laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 43

Das sollten Sie in der Woche vom 20. Oktober bis 26. Oktober laut Mondkalender tun

19.10.25, 07:00
Teilen

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 20.10. - 26.10.

Montag - 20. Oktober 2025

  • Mond nimmt ab
  • Waage

Neumond, Vollmond und Jungfrauentage sind die besten Fastentage. Wer sich auf diese paar Tage fokussiert, tut dem Körper bereits viel Gutes.

Dienstag – 21. Oktober 2025

  • Neumond
  • Waage

Räuchern ist wieder in Mode gekommen und hilft in der Tat. Möglichst kein Fett am Abend essen. Dazu zählen tatsächlich auch Nüsse.

Mittwoch – 22. Oktober 2025

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

An Skorpion könnten Kinderwünsche in Erfüllung gehen. Zu viel Rot ist heute ungeeignet. Das führt zu Hektik und Unruhe.

Donnerstag – 23. Oktober 2025

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig. Skorpion sollte man jedoch darauf achten, dass keine Unterleibsuntersuchungen durchgeführt werden.

Freitag – 24. Oktober 2025

  • Mond nimmt zu
  • Skorpion

Am Nachmittag sollten Sie heute besonders viel Wasser oder Tee trinken! Mani- und Pediküre wären heute ebenfalls gut – auch bei Tieren.

Samstag – 25. Oktober 2025

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Heute sollten Sie einen Obsttag einlegen. Gerade an Schütze wäre es doppelt sinnvoll. Man fühlt sich wacher und es wirkt sich positiv auf den ganzen Körper aus.

Sonntag – 26. Oktober 2025

  • Mond nimmt zu
  • Schütze

Wandern wäre heute eine gute Idee. Zu viele Milchprodukte fördern Cellulite. Hobbyhandwerker sollten heute lieber keine Holzböden verlegen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden