Das sollten Sie in der Woche vom 20. Oktober bis 26. Oktober laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 20.10. - 26.10.

Montag - 20. Oktober 2025

Mond nimmt ab

Waage

Neumond, Vollmond und Jungfrauentage sind die besten Fastentage. Wer sich auf diese paar Tage fokussiert, tut dem Körper bereits viel Gutes.

Dienstag – 21. Oktober 2025

Neumond

Waage

Räuchern ist wieder in Mode gekommen und hilft in der Tat. Möglichst kein Fett am Abend essen. Dazu zählen tatsächlich auch Nüsse.

Mittwoch – 22. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Skorpion

An Skorpion könnten Kinderwünsche in Erfüllung gehen. Zu viel Rot ist heute ungeeignet. Das führt zu Hektik und Unruhe.

Donnerstag – 23. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Skorpion

Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig. Skorpion sollte man jedoch darauf achten, dass keine Unterleibsuntersuchungen durchgeführt werden.

Freitag – 24. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Skorpion

Am Nachmittag sollten Sie heute besonders viel Wasser oder Tee trinken! Mani- und Pediküre wären heute ebenfalls gut – auch bei Tieren.

Samstag – 25. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Schütze

Heute sollten Sie einen Obsttag einlegen. Gerade an Schütze wäre es doppelt sinnvoll. Man fühlt sich wacher und es wirkt sich positiv auf den ganzen Körper aus.

Sonntag – 26. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Schütze

Wandern wäre heute eine gute Idee. Zu viele Milchprodukte fördern Cellulite. Hobbyhandwerker sollten heute lieber keine Holzböden verlegen.