Neumond am 21. Oktober: 3 Sternzeichen erleben einen Neustart für die Liebe

Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, seht der Neumond im Zeichen Waage. Das Himmelsspektakel bringt eine besonders liebevolle Energie mit sich und ist wie gemacht für romantische Verbindungen, Herzklopfen und große Gefühle.

Nächsten Dienstag wartet ein besonderes Highlight im kosmischen Kalender: Am 21. Oktober steht ein Neumond im Zeichen Waage – und dieser sorgt dafür, dass die Karten in Sachen Liebe, Beziehungen und Begegnungen völlig neu gemischt werden. Die Waage steht für Harmonie, Partnerschaft und das Streben nach Ausgleich. Wenn der Mond in diesem Luftzeichen seine Neumondphase erreicht, öffnet sich ein energetisches Tor, das uns einlädt, neue Verbindungen zu schaffen – oder bestehende Beziehungen auf ein neues, ehrlicheres Fundament zu stellen.

© Getty Images

Neumond am 21. Oktober sorgt für Neuanfang in der Liebe

Der Neumond ist astrologisch gesehen immer ein Symbol für Neuanfänge. Er markiert den Moment, in dem Altes losgelassen werden darf, damit Neues entstehen kann. Gerade im Bereich der Liebe kann diese Energie besonders spürbar sein: Wer bereit ist, vergangene Muster oder Enttäuschungen hinter sich zu lassen, hat jetzt die Chance, frischen Wind ins Herz zu bringen. Begegnungen, die in dieser Zeit stattfinden, haben oft eine besondere Bedeutung – sie spiegeln wider, was wir wirklich suchen und wer wir im Innersten geworden sind.

Der Neumond in der Waage betont Themen wie:

Gleichgewicht

Geben und Nehmen

gegenseitigen Respekt

Schönheit des Miteinanders

Doch durch einige herausfordernde Aspekte – etwa Verbindungen zu Pluto und Jupiter – können auch alte Beziehungsmuster sichtbar werden. Was nicht mehr stimmig ist, darf erkannt und losgelassen werden, um Raum für aufrichtige, harmonische Liebe zu schaffen.

© Getty Images

Diese 3 Sternzeichen spüren den Neumond besonders stark in der Liebe

Widder (21. März – 20. April)

Für Widder wird dieser Neumond direkt in ihrem Beziehungshaus aktiviert. Die Energie bringt Mut und Leidenschaft in Liebesangelegenheiten. Singles könnten jemandem begegnen, der ihr Feuer entfacht, während Paare spüren, dass es Zeit ist, sich emotional zu öffnen und ehrlich miteinander zu sein.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Zwillinge sind von Natur aus kommunikativ, neugierig und offen – und die Waage-Neumondenergie beflügelt genau diese Eigenschaften. Jetzt fällt es besonders leicht, mit Menschen in Kontakt zu treten und charmante, leichte Flirts zu genießen. Gefühle dürfen spielerisch, aber auch tief werden.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Auch wenn Jungfrauen oft vorsichtig sind, lädt dieser Neumond sie ein, ihr Herz zu öffnen und Vertrauen zuzulassen. Die kosmische Energie hilft ihnen, zu erkennen, was sie wirklich in einer Beziehung brauchen – Sicherheit, Nähe und Aufrichtigkeit.