Comeback der Kult-Maus: Macht Diddl dem Labubu-Hype Konkurrenz?

Die Kult-Maus aus den 90ern feiert ein Comeback!

Blöcke, Sticker, Kugelschreiber und Plüschtiere – die kleine Maus mit den riesigen Füßen und den Glubschaugen weckt bei vielen sofort pure Kindheitserinnerungen! Die Cartoonfigur Diddl prägte eine ganze Generation und war aus Federmäppchen, Schulblöcken und Geburtstagsgeschenken kaum wegzudenken.

Ende 2014 stellte die deutsche Firma Depesche die Produktion der beliebten Diddl-Produkte überraschend ein. Millionen Fans mussten sich damals schweren Herzens von ihren Blöcken, Stickern und Sammelkarten verabschieden. Doch jetzt – ganze elf Jahre später – kehrt die Kult-Maus endlich zurück: mit einem großen Comeback und über 60 neuen Diddl-Artikeln!

Löst die Kult-Maus den Labubu-Hype ab?

Während die Diddl-Maus in den 90ern und frühen 2000ern in jedem Schulranzen zu finden war, hat in den letzten Jahren eine neue Figur die Herzen vieler Sammler:innen erobert: Labubu. Die zottelige, manchmal etwas gruselig wirkende Figur aus Hongkong hat das Internet im Sturm erobert – vor allem auf TikTok und in Sammelgruppen. Doch jetzt könnte sich das Blatt wenden.

Denn während Labubu mit schrägem Monsterlook punktet, steht Diddl für das genaue Gegenteil: Kuschelweich, kindlich-naiv und einfach herzallerliebst. Viele Fans hoffen, dass die süße Maus die Labubu-Welle ablösen könnte – oder zumindest wieder für ein bisschen mehr Niedlichkeit im Kinderzimmer sorgt.

Kommt Diddl auch wieder nach Österreich?

Das große Comeback ist zunächst nur für Frankreich und Teile Belgiens geplant. Weitere europäische Länder – darunter auch Deutschland – sollen im kommenden Jahr folgen. Ob es die Kult-Maus dann auch in österreichische Spielzeugläden schafft, bleibt noch offen.

Für alle österreichischen Fans gibt es aber Grund zur Freude: Der französische Onlineshop liefert auch nach Österreich – Nostalgie inklusive!