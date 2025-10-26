Das sollten Sie in der Woche vom 27. Oktober bis 2. November laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 27.10. - 02.11.

Montag - 27. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Bis Mittwoch ist eine gute Zeit für Mani- und Pediküre. Aufbauende Gesichtsmasken bringen glatte Haut. Idealer Zeitpunkt für Me-Time also!

Dienstag – 28. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Nagellack hält heute noch besonders lange – auch an den Zehen. Die Kopfhaut mit Haaröl gut einmassieren. Der Beauty-Tag geht also weiter!

Mittwoch – 29. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Steinbock

Die Handmitte gut massieren – hilft bei Verzweiflung. Grün unterstützt den heutigen Tag. Rot eher meiden. Und: Nehmen Sie die Treppe!

Donnerstag – 30. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Wassermann

Wer zu Gefühlsschwankungen neigt, sollte besonders an Wassermann darauf achten, genug Schlaf zu bekommen. Wichtig: vor Mitternacht einschlafen!

Freitag – 31. Oktober 2025

Mond nimmt zu

Wassermann

An Halloween leiden unsere Zähne. Spaß muss sein, aber trinken Sie immer wieder ein Glas Wasser dazwischen. Setzen Sie außerdem auf bequeme Schuhe.

Samstag – 01. November 2025

Mond nimmt zu

Fische

Langes Stehen kann heute sehr belastend sein. Warme Füße beugen einer Blasenentzündung vor. Grüne Salate wären zudem jetzt ideal.

Sonntag – 02. November 2025

Mond nimmt zu

Fische

Alkohol und andere Genussmittel sollten Sie an Fische meiden. Viel frische Luft unterstützt aber das Blutsystem positiv. Machen Sie sich mal eine Fußmassage!