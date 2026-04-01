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Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.04.2026
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Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.04.2026

Von
01.04.26, 00:00
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Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe:Seien Sie fair, objektiv und selbstkritisch! Wer einlenkt, gewinnt.
  • Beruf:Akzeptieren Sie Kompromisse! Konflikte sind Energieverschwendung.
  • Fitness:Nachgiebigkeit ist eine gute Übung und erspart auch Kopfschmerzen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe:Sorgen Sie für möglichst viel Harmonie und einen Schuss Romantik!
  • Beruf:Kontakt- und kooperationsfreudig! Und kompromissbereit statt stur!
  • Fitness:Kalorienzufuhr einschränken, verordnen Sie sich lieber mehr Bewegung!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe:Nehmen Sie Rücksicht auf den Partner! Entgegenkommen wird honoriert.
  • Beruf:Verhandeln Sie verständnisvoll und stimmen Sie Kompromissangeboten zu!
  • Fitness: Sie fühlen sich bestimmt wieder wohler. Genießen Sie mal mehr Ruhe! 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe:Nicht nur an die eigenen Gefühle denken! Wie geht es Ihrem Gegenüber?
  • Beruf: Zeigen Sie sich konsensbereit, respektieren Sie die Grenzen anderer!
  • Fitness:Sie sind heute wieder etwas empfindlicher. Packen Sie sich wärmer ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe:Charme kommt gut an. Respektvolle Zurückhaltung ist aber auch wichtig.
  • Beruf:Nehmen Sie Rücksicht auf Interessen anderer! Dann läuft alles besser.
  • Fitness:Es kommt auf das richtige Maß an. Daher nicht wieder zu ehrgeizig! 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe:Neues Liebesglück schon im Anzug? Charmante Annäherung ist erwünscht.
  • Beruf:Vorsichtiger mit Kritik! Verpacken Sie Einwände lieber diplomatisch!
  • Fitness:Ausgewogene Ernährung ist heute besonders wichtig. Und keinen Stress!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe:Genießen Sie die freundliche Resonanz, ohne sich verwirren zu lassen!
  • Beruf:Einigen Sie sich ganz pragmatisch, man kommt Ihnen sicher entgegen!
  • Fitness:Ein Motivationshoch. Gönnen Sie sich trotzdem mehr Muße zum Genießen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe:Haben Sie die Interessen des Partners im Auge? Fairness ist angesagt.
  • Beruf:Nutzen Sie die Chance, sich finanziell kompromissbereit zu einigen!
  • Fitness:Viel maßvoller! Stress und Entspannung sollten sich die Waage halten.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 01.04.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe:Fragen Sie den Partner, was er sich wünscht, das kommt sicher gut an.
  • Beruf: Wer selbst etwas zurücksteckt, darf auch mit Entgegenkommen rechnen.
  • Fitness:Heute geht es wieder besser voran. Setzen Sie sich vernünftige Ziele!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe:Man kann doch auch mal generös nachgeben, statt Streit zu provozieren.
  • Beruf:Ruhe bewahren und wirtschaftlich denken! Stimmen Sie Kompromissen zu!
  • Fitness:Je rücksichtsvoller Sie sich verhalten, desto entspannter das Klima.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe:Spielen Sie Ihren Charme aus, ohne Erwartungen damit zu verbinden.
  • Beruf:Mit Diplomatie in finanziellen Fragen fahren Sie heute sicher besser.
  • Fitness:Guter Tag, um sich zu pflegen und mehr für Ihre Attraktivität zu tun. 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe:Heute wünscht man sich Harmonie. Sprechen Sie also keine Probleme an!
  • Beruf:Kooperativ und entgegenkommend! Dann klappt das Teamwork bestens.
  • Fitness:Wieder mehr Energie. Davon profitiert auch Ihr inneres Gleichgewicht.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

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