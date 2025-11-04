Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 04.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zurückhaltend sind Sie willkommen. Sie spüren auch, was zu sagen ist.

Zurückhaltend sind Sie willkommen. Sie spüren auch, was zu sagen ist. Beruf: Auch die besten Ideen sollten erst mal mit anderen besprochen werden.

Auch die besten Ideen sollten erst mal mit anderen besprochen werden. Fitness: Nicht zu energisch zur Sache, auch wenn Sie sehr konzentriert sind!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ein bisschen mehr Temperament! Unsicherheit kommt nicht so gut an.

Ein bisschen mehr Temperament! Unsicherheit kommt nicht so gut an. Beruf: Unterstützen Sie neue Vorhaben! Seien Sie zumindest gesprächsbereit!

Unterstützen Sie neue Vorhaben! Seien Sie zumindest gesprächsbereit! Fitness: Mehr Spontaneität, ohne unvorsichtig zu werden. Kontrolle ist wichtig.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Behalten Sie sehr genau im Auge, wie weit Sie wirklich gehen können!

Behalten Sie sehr genau im Auge, wie weit Sie wirklich gehen können! Beruf: Es wäre gut, neue Vorhaben mit anderen noch ausführlich zu besprechen.

Es wäre gut, neue Vorhaben mit anderen noch ausführlich zu besprechen. Fitness: Sportliche Bewegung tut gut, solange Sie dabei Augenmaß bewahren.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Seien Sie offener und flexibler, statt sich widerspenstig zu geben!

Seien Sie offener und flexibler, statt sich widerspenstig zu geben! Beruf: Unreflektierte Ablehnung ist keine Lösung. Daher konstruktiv reden!

Unreflektierte Ablehnung ist keine Lösung. Daher konstruktiv reden! Fitness: Immer mit der Ruhe! Sich in Gelassenheit zu üben, ist erbaulicher.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wissen Sie schon, was Sie wollen? Schauen Sie lieber noch genauer hin!

Wissen Sie schon, was Sie wollen? Schauen Sie lieber noch genauer hin! Beruf: Hervorragender Tag für Bewerbungen. Präsentieren Sie Ihre Vorschläge!

Hervorragender Tag für Bewerbungen. Präsentieren Sie Ihre Vorschläge! Fitness: Lust auf neue Schönheitsmaßnahmen? Lassen Sie sich kompetent beraten!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es wird Zeit für klärende Aussprachen. Hören Sie aber geduldiger zu!

Es wird Zeit für klärende Aussprachen. Hören Sie aber geduldiger zu! Beruf: Es ist wichtig, konstruktiv zu bleiben, damit das Teamwork gut klappt.

Es ist wichtig, konstruktiv zu bleiben, damit das Teamwork gut klappt. Fitness: Legen Sie ruhig etwas flotter los, aber holen Sie sich Unterstützung!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Kühlen Kopf bewahren! Kurzschlüsse könnten auch nach hinten losgehen.

Kühlen Kopf bewahren! Kurzschlüsse könnten auch nach hinten losgehen. Beruf: Gibt man sich angriffslustig? Nicht zurückschießen, sachlich bleiben!

Gibt man sich angriffslustig? Nicht zurückschießen, sachlich bleiben! Fitness: Verausgaben Sie sich nicht wieder! Konzentration auf die Prioritäten!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Erotische Offensive mit Bedacht! Loten Sie erst einmal Grenzen aus!

Erotische Offensive mit Bedacht! Loten Sie erst einmal Grenzen aus! Beruf: Initiative ist gut, wenn Sie keine übereilten Entscheidungen treffen.

Initiative ist gut, wenn Sie keine übereilten Entscheidungen treffen. Fitness: Einsatz, Sport und Action mit Augenmaß! Vor allem gut konzentrieren!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Überschätzen Sie Ihre Optionen nicht! Daher Vorsicht mit Strohfeuern!

Überschätzen Sie Ihre Optionen nicht! Daher Vorsicht mit Strohfeuern! Beruf: Gas zu geben ist nur in konstruktiver Abstimmung mit anderen sinnvoll.

Gas zu geben ist nur in konstruktiver Abstimmung mit anderen sinnvoll. Fitness: Neuer sportlicher Ehrgeiz ist angebracht. Vorsicht allerdings auch.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Konflikte vernünftig lösen! Streit könnte Beziehungen auch gefährden.

Konflikte vernünftig lösen! Streit könnte Beziehungen auch gefährden. Beruf: Keine Konfrontationen und schon gar keine impulsiven Entscheidungen!

Keine Konfrontationen und schon gar keine impulsiven Entscheidungen! Fitness: Aufregungen schaden Ihrem Aussehen. Wappnen Sie sich mit Gelassenheit!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Ruft wieder das Abenteuer? Besser, Sie überdenken Ihre Prioritäten.

Ruft wieder das Abenteuer? Besser, Sie überdenken Ihre Prioritäten. Beruf: Packen Sie Anstehendes entschlossen an! Nur nicht zu viel auf einmal!

Packen Sie Anstehendes entschlossen an! Nur nicht zu viel auf einmal! Fitness: Kräfte clever einteilen! Es kann mehr auf Sie zukommen als Sie denken.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Es schadet nicht, mutiger zu werden. Schüchterne sind nicht gefragt.

Es schadet nicht, mutiger zu werden. Schüchterne sind nicht gefragt. Beruf: Zeigen Sie mehr Initiative! Es kommt jetzt auf Entschlossenheit an.

Zeigen Sie mehr Initiative! Es kommt jetzt auf Entschlossenheit an. Fitness: Ein bisschen robuster! Gut, wenn Sie auch einmal nein sagen können.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.