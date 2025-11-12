Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 12. 11. 2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Möglichst großzügig! Sehen Sie über Meinungsverschiedenheiten hinweg!

Beruf: Sie sind willkommen. Seien Sie mit Ihren Vorschlägen aber realistisch!

Fitness:Power, Selbstbewusstsein und Ausstrahlung passen. Nur etwas cooler!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Gehen Sie mit der Liebe heute spielerischer um und seien Sie tolerant!

Beruf: Liegt Spannung in der Luft? Cool bleiben und diplomatisch einlenken!

Fitness:Ein klarer Plan ist heute wichtig, um unnötigem Stress auszuweichen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Neue Liebeslust? Hören Sie im Zweifel auf die Stimme der Vernunft!

Beruf: Überdenken Sie Investitionspläne noch! Es geht sicher auch günstiger.

Fitness:Sich Lebensfreude zu verschaffen ist wichtig, allerdings mit Augenmaß!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Herzlichkeit weiß man heute sehr zu schätzen. Attraktivität aber auch.

Beruf: Stimmen Sie kreativen Lösungen zu, statt kleinlich zu widersprechen!

Fitness:Misstrauen und Einwänder loslassen und einfach mal positiv denken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Überspannen Sie den Bogen nicht! Vernunft ist ein wichtiges Kriterium.

Beruf: Ihre Autorität steht außer Frage, wenn Sie auf sichere Lösungen setzen.

Fitness:Sie sind sehr motiviert. Herz und Kreislauf aber nicht überanstrengen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Lassen Sie alle Einwände beiseite und einfach nur Ihr Herz sprechen!

Beruf: Erweisen Sie den Ideen anderer Respekt und verzichten Sie auf Kritik!

Fitness:Auf zu Sport und Spiel, um Motivation und neue Energien zu tanken!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Unterhalten und amüsieren Sie sich, lassen Sie sich nur nicht blenden!

Beruf: Ruhig selbstbewusster, aber Ihre Argumente müssen Hand und Fuß haben!

Fitness:Mehr Lebensfreude zu tanken ist wichtig, nur nicht des Guten zu viel!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Vernünftig und großzügig! Da sollte Eifersucht keinen Platz finden.

Beruf: Gehen Sie Auseinandersetzungen ganz cool und sachlich aus dem Weg!

Fitness:Anstrengungen minimieren! Gelassenheit statt unnötiger Aufregungen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Schöne Begegnungen. Es braucht nur noch eine verlässliche Haltung.

Beruf: Kontakte zu pflegen ist wichtig. Aber mit realistischen Ansprüchen!

Fitness:Bleiben Sie auf dem Teppich, auch wenn Sie wieder sehr motiviert sind!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Hören Sie einfach mal auf Ihr Herz, statt wieder lange zu überlegen!

Beruf: Kühne Ideen sind erlaubt, müssen aber gründlicher diskutiert werden.

Fitness:Möglichst positive durch den Tag! Gönnen Sie sich etwas Besonderes!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wer souverän über den Dingen steht, hinterlässt den besseren Eindruck.

Beruf: Verzichten Sie auf Kritik und beschenken Sie andere mit Anerkennung!

Fitness:Langsam und konzentriert! Nehmen Sie Hilfe an, statt sich zu stressen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Seien Sie für alles offen, punkten Sie mit Toleranz und Herzlichkeit!

Beruf: Setzen Sie mehr Vertrauen ins Miteinander und in kreative Lösungen!

Fitness:Wer Freude vermitteln kann, kommt viel unbeschwerter durch den Tag.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.