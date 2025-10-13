Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 13.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Fühlen Sie sich enttäuscht? Cool bleiben und freundlich darüber reden! Beruf: Prüfen Sie alles sorgfältig und suchen Sie erst nach eigenen Fehlern!

Prüfen Sie alles sorgfältig und suchen Sie erst nach eigenen Fehlern! Fitness: Langsamer und geduldiger! Gründlicher nachzudenken, lohnt sich.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Nicht wieder zu unterkühlt! Gehen Sie freundlich auf Ihr Gegenüber zu! Beruf: Ein guter Tag, um die interne Kommunikation nachhaltig zu verbessern.

Ein guter Tag, um die interne Kommunikation nachhaltig zu verbessern. Fitness: Gönnen Sie sich mehr Ruhe und mehr Pausen! Schauen Sie auf sich!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Man braucht Nestwärme. Daher sollte wieder mal gekuschelt werden. Beruf: Sprechen Sie mal über die Finanzen! Es könnte bald Zuwächse geben.

Sprechen Sie mal über die Finanzen! Es könnte bald Zuwächse geben. Fitness: Achten Sie besser auf Ihre Ernährung und auf Ihre Schlafgewohnheiten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Erwarten Sie schon wieder zu viel? Das tut der Liebe sicher nicht gut. Beruf: Machen Sie weniger Druck, sonst fühlt man sich wieder überfordert!

Machen Sie weniger Druck, sonst fühlt man sich wieder überfordert! Fitness: Sie sind heute etwas übermotiviert. Geben Sie bloß nicht zu viel Gas!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Seien Sie endlich einfühlsamer! Und lieber mal einen Schritt zurück! Beruf: Kalkulieren Sie vernünftiger! Dann kann es finanziell besser werden.

Kalkulieren Sie vernünftiger! Dann kann es finanziell besser werden. Fitness: Vorrang für Ihr Wohlbefinden! Wie wäre es etwa mit einem Saunabesuch?

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Substanzielle Gespräche sind wichtig. Da sollten Sie genau zuhören. Beruf: Ihre Sorgfalt ist bestimmt nützlich. Seien Sie aber diplomatischer!

Ihre Sorgfalt ist bestimmt nützlich. Seien Sie aber diplomatischer! Fitness: Achten Sie besser auf ihre körperlichen und seelischen Bedürfnisse!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Zeigen Sie sich verständnisvoller, dann könnte sich das Blatt wenden! Beruf: Bemühen Sie sich ernsthafter, auch andere Standpunkte zu akzeptieren!

Bemühen Sie sich ernsthafter, auch andere Standpunkte zu akzeptieren! Fitness: Packen Sie weniger an und gehen Sie dafür umso konzentrierter vor!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Überfordern Sie Ihr Gegenüber emotional nicht. Lieber etwas weniger! Beruf: Ein guter Tag, um Ihren Ideen Gehör zu verschaffen. Aber diplomatisch!

Ein guter Tag, um Ihren Ideen Gehör zu verschaffen. Aber diplomatisch! Fitness: Starke Motivation, viel Energie. Auch emotional sind Sie gut drauf.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Ein Tag, um einander liebevoll zu umsorgen. Nähe tut der Liebe gut. Beruf: Eine Chance, Fehler wiedergutzumachen. Kommen Sie anderen entgegen!

Eine Chance, Fehler wiedergutzumachen. Kommen Sie anderen entgegen! Fitness: Kleinere Schritte wären sinnvoller. Konzentration hat heute Vorrang.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Seien Sie lieber nachgiebiger, um die Stimmung nicht wieder zu trüben! Beruf: Grundlegende Klärungen stehen an. Bringen Sie die nötige Geduld auf!

Grundlegende Klärungen stehen an. Bringen Sie die nötige Geduld auf! Fitness: Sie könnten sich überschätzen. Powern Sie sich bloß nicht zu sehr aus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Gefühl und Verstand im Widerstreit? Am besten: Einfühlsame Vernunft. Beruf: Viel konzentrierter und genauer! Überprüfen Sie alles sehr sorgfältig!

Viel konzentrierter und genauer! Überprüfen Sie alles sehr sorgfältig! Fitness: Der richtige Tag, um sich energetisch endlich wieder aufzupäppeln.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Lassen Sie alte Ressentiments los! Dem Miteinander eine neue Chance! Beruf: Aufmerksamer Austausch mit anderen ist die wichtigste Erfolgsbasis.

Aufmerksamer Austausch mit anderen ist die wichtigste Erfolgsbasis. Fitness: Sie sind sehr motiviert, und sowohl physisch als auch mental in Form.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.