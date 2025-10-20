Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Seien Sie toleranter, sonst könnte es auch zu echten Krisen kommen!

Seien Sie toleranter, sonst könnte es auch zu echten Krisen kommen! Beruf: Taktieren Sie geduldiger! Diplomatie und Kompromissbereitschaft!

Taktieren Sie geduldiger! Diplomatie und Kompromissbereitschaft! Fitness: Geben Sie lieber weniger Gas, bevor der Stress zu Problemen führt.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Mit Charme und Wertschätzung lässt sich viel zur Harmonie beitragen.

Mit Charme und Wertschätzung lässt sich viel zur Harmonie beitragen. Beruf: Fairness punktet. Stimmen Sie sich daher sehr geduldig mit anderen ab!

Fairness punktet. Stimmen Sie sich daher sehr geduldig mit anderen ab! Fitness: Zurückhaltung bei der Kalorienzufuhr! Tun Sie mehr für Ihr Aussehen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Man sieht sich nach Ihnen um. Mit dem Feuer sollten Sie nicht spielen.

Man sieht sich nach Ihnen um. Mit dem Feuer sollten Sie nicht spielen. Beruf: Bauen Sie auf gutes Teamwork! Das lohnt sich auch für Ihre Finanzen.

Bauen Sie auf gutes Teamwork! Das lohnt sich auch für Ihre Finanzen. Fitness: Sie sind motiviert. Wer das Miteinander hochhält, fühlt sich wohler.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Mit Kritik halten Sie sich besser zurück und mit Eifersucht ebenfalls.

Mit Kritik halten Sie sich besser zurück und mit Eifersucht ebenfalls. Beruf: Seien Sie kompromissbereiter! Kooperieren statt trotzig zu reagieren!

Seien Sie kompromissbereiter! Kooperieren statt trotzig zu reagieren! Fitness: Schlechte Laune durch Entspannung bezähmen! Eigensinn loslassen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Auf das richtige Maß zwischen Charme und Ernsthaftigkeit kommt es an.

Auf das richtige Maß zwischen Charme und Ernsthaftigkeit kommt es an. Beruf: Ideen mit anderen fair abstimmen, Vor- und Nachteile sorgsam abwägen!

Ideen mit anderen fair abstimmen, Vor- und Nachteile sorgsam abwägen! Fitness: Ein Wohlfühltag, an dem Ihnen auch Zeit zum Genießen bleiben sollte.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Annäherung braucht mehr Austausch. Locker, charmant, ganz ohne Druck!

Annäherung braucht mehr Austausch. Locker, charmant, ganz ohne Druck! Beruf: Klären Sie erst einmal, was andere wollen, statt einfach zu bestimmen!

Klären Sie erst einmal, was andere wollen, statt einfach zu bestimmen! Fitness: Hilfe geben und annehmen! Gutes Zusammenspiel verleiht mehr Energie.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Halten Sie den Ball flach, dann kann die Liebe heute bestens gedeihen!

Halten Sie den Ball flach, dann kann die Liebe heute bestens gedeihen! Beruf: Gelegenheit, Ihre Ideen mit anderen zu teilen und zu durchleuchten.

Gelegenheit, Ihre Ideen mit anderen zu teilen und zu durchleuchten. Fitness: Nutzen Sie Ihren Aufwind sportlich, stärken Sie die Tiefenmuskulatur!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Das Miteinander braucht Spielraum. Alles lockerer, ganz ohne Druck!

Das Miteinander braucht Spielraum. Alles lockerer, ganz ohne Druck! Beruf: Einigen Sie sich kompromissbereit! Entgegenkommen findet Lösungen.

Einigen Sie sich kompromissbereit! Entgegenkommen findet Lösungen. Fitness: Mit dem Strom schwimmen! Gemeinschaftssinn hilft Energie zu sparen.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Es könnte sehr charmante Flirts geben. Gehen Sie geduldig damit um!

Es könnte sehr charmante Flirts geben. Gehen Sie geduldig damit um! Beruf: Wer auf Wünsche anderer eingeht, erreicht auch für sich selbst mehr.

Wer auf Wünsche anderer eingeht, erreicht auch für sich selbst mehr. Fitness: Machen Sie nicht zu viel Stress! Den verträgt man heute ganz schlecht.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Geduldig, verständnisvoll und ja nicht angriffslustig! Ruhe bewahren!

Geduldig, verständnisvoll und ja nicht angriffslustig! Ruhe bewahren! Beruf: Konstruktiv bleiben! Stimmen Sie Ihre Pläne freundlich mit anderen ab!

Konstruktiv bleiben! Stimmen Sie Ihre Pläne freundlich mit anderen ab! Fitness: Nehmen Sie sich mehr kleine Auszeiten, um sich entspannen zu können.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Lassen Sie Ihren Charme spielen, aber hören Sie auch aufmerksam zu!

Lassen Sie Ihren Charme spielen, aber hören Sie auch aufmerksam zu! Beruf: Kooperativer Austausch, der auch für Ihr Budget hilfreich sein kann.

Kooperativer Austausch, der auch für Ihr Budget hilfreich sein kann. Fitness: Motivation und Wohlbefinden passen. Nur nicht nachlässig werden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Ein wenig verspielter und charmanter! Gute Laune, ganz ohne Stress!

Ein wenig verspielter und charmanter! Gute Laune, ganz ohne Stress! Beruf: Sich kompromissbereit zu einigen, führt sicher zu besseren Resultaten.

Sich kompromissbereit zu einigen, führt sicher zu besseren Resultaten. Fitness: Musische Genüsse täten Ihre Seele gut. Auf zur Musik oder ins Theater!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.