Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 27.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : Zurückhaltend zu reden wäre besser, als gleich aufmüpfig zu reagieren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe : Locker, tolerant und nicht zu ernsthaft, statt sich unnötig zu ärgern!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe : Man hat Spaß mit Ihnen. Achtsamer und geduldig, wenn Sie mehr wollen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe : Seien Sie möglichst flexibel und für Wünsche Ihres Gegenübers offen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe : Ziemlich angespanntes Klima. Ruhe bewahren und mehr Abstand halten!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe : Punkten Sie mit Humor! Zu viel Ernsthaftigkeit wirkt heute langweilig.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe : Reden Sie über Ihre Gefühle und Bedürfnisse! Heute versteht man Sie.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe : Nehmen Sie alles viel lockerer! Intoleranz handelt sich nur Frust ein.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe : Bloß nicht zu draufgängerisch! Bei zu viel Offensive blockt man ab.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe : Erwartungsdruck provoziert Auflehnung. Nachzugeben ist sicher klüger.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe : Wenn Sie sich rücksichtsvoll verhalten, sind Ihnen Sympathien sicher.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Zieren Sie sich nicht zu sehr, lockern Sie Ihre Grenzen ein bisschen!

Beruf: Merkwürdige Ideen? Schauen Sie sich neue Vorschläge vorurteilsfrei an!

Fitness: Möglichst unbeschwert durch den Tag! Offen für alles, ohne zu grübeln.



Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.