Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 31.10.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Einfühlsamer, nicht zu direkt! Mehr Verständnis kann viel verbessern.

Einfühlsamer, nicht zu direkt! Mehr Verständnis kann viel verbessern. Beruf: Keine voreiligen Entscheidungen! Hören Sie sich andere Meinungen an!

Keine voreiligen Entscheidungen! Hören Sie sich andere Meinungen an! Fitness: Es geht nicht so schnell, wie Sie wollen. Lassen Sie sich mehr Zeit!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Romantik könnte gut ankommen. Nur wohldosiert und nicht aufdringlich!

Romantik könnte gut ankommen. Nur wohldosiert und nicht aufdringlich! Beruf: Bringen Sie Ihre wirtschaftliche Kompetenz ein! Aber diplomatisch!

Bringen Sie Ihre wirtschaftliche Kompetenz ein! Aber diplomatisch! Fitness: Sie sind wieder viel entspannter. Geselligkeit bringt neue Motivation.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Halten Sie sich heute etwas zurück und seien Sie möglichst einfühlsam!

Halten Sie sich heute etwas zurück und seien Sie möglichst einfühlsam! Beruf: Wirtschaftliche Sicherheit hat Vorrang. Kalkulieren Sie also genauer!

Wirtschaftliche Sicherheit hat Vorrang. Kalkulieren Sie also genauer! Fitness: Legen Sie öfter Nachdenkpausen ein, um Voreiligkeiten zu vermeiden!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Schöne, berührende Begegnungen, solange Sie Diskussionen vermeiden.

Schöne, berührende Begegnungen, solange Sie Diskussionen vermeiden. Beruf: Man zeigt Verständnis für Ihre Interessen und kommt Ihnen entgegen.

Man zeigt Verständnis für Ihre Interessen und kommt Ihnen entgegen. Fitness: Konzentrationsprobleme? Nehmen Sie doch einfach Hilfe in Anspruch!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Seien Sie sehr einfühlsam! Man braucht mehr emotionale Sicherheit.

Seien Sie sehr einfühlsam! Man braucht mehr emotionale Sicherheit. Beruf: Nehmen Sie Anregungen und Denkanstöße an, überprüfen Sie Ihre Pläne!

Nehmen Sie Anregungen und Denkanstöße an, überprüfen Sie Ihre Pläne! Fitness: Haben Sie Geduld, begnügen Sie sich erst mal mit kleinen Schritten!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Wer sich seine Chancen erhalten will, zeigt sich sehr verständnisvoll.

Wer sich seine Chancen erhalten will, zeigt sich sehr verständnisvoll. Beruf: Geduld in Gesprächen und Verhandlungen und bloß nicht streitlustig!

Geduld in Gesprächen und Verhandlungen und bloß nicht streitlustig! Fitness: Volle Konzentration auf den nächsten Schritt! Nicht ablenken lassen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Eine neue Chance, verständnisvoll und einfühlsam miteinander zu reden.

Eine neue Chance, verständnisvoll und einfühlsam miteinander zu reden. Beruf: Zeigen Sie mehr Interesse für die Ideen anderer, hören Sie besser zu!

Zeigen Sie mehr Interesse für die Ideen anderer, hören Sie besser zu! Fitness: Keine Hektik! Je gelassener Sie vorgehen, desto angenehmer der Tag.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ihr Feingefühl ist heute Goldes wert. Man weiß es sehr zu schätzen.

Ihr Feingefühl ist heute Goldes wert. Man weiß es sehr zu schätzen. Beruf: Vertrauen Sie auf Ihre soziale Kompetenz, um Probleme zu bereinigen!

Vertrauen Sie auf Ihre soziale Kompetenz, um Probleme zu bereinigen! Fitness: Ihre Stimmung steigt. Positive Resonanz stärkt zudem Ihre Motivation.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Lenken Sie doch verständnisvoll ein, statt sich kämpferisch zu geben!

Lenken Sie doch verständnisvoll ein, statt sich kämpferisch zu geben! Beruf: Loslassen, was Sie zu sehr stresst! Konzentration auf Naheliegendes!

Loslassen, was Sie zu sehr stresst! Konzentration auf Naheliegendes! Fitness: Steigen Sie auf die Bremse und kontrollieren Sie lieber alles genauer!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Gehen Sie doch etwas geduldiger auf die Anliegen Ihres Partners ein!

Gehen Sie doch etwas geduldiger auf die Anliegen Ihres Partners ein! Beruf: Es wäre sinnvoll, alles genauer zu kontrollieren. Aber ohne Kritik!

Es wäre sinnvoll, alles genauer zu kontrollieren. Aber ohne Kritik! Fitness: Kollegiales Verhalten motiviert und verbessert auch das Miteinander.

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Man ist heute sehr sensibel. Daher einfühlsamer, leiser und geduldig!

Man ist heute sehr sensibel. Daher einfühlsamer, leiser und geduldig! Beruf: Gehen Sie viel sorgfältiger vor! Kontrolle ist heute am wichtigsten.

Gehen Sie viel sorgfältiger vor! Kontrolle ist heute am wichtigsten. Fitness: Konzentriert bleiben, Prioritäten definieren und nicht hetzen lassen!

© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Man ist Ihnen sehr gewogen. Aber etwas cooler, nicht zu emotionell!

Man ist Ihnen sehr gewogen. Aber etwas cooler, nicht zu emotionell! Beruf: Wer sich für Probleme Zeit nimmt, findet bestimmt bessere Lösungen.

Wer sich für Probleme Zeit nimmt, findet bestimmt bessere Lösungen. Fitness: Strapazierte Nerven, mentale Unruhe? Innehalten und tief durchatmen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.