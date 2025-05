× Neumond am 27. Mai 2025: Für 3 Sternzeichen erfüllt sich ein Herzenswunsch

Am 27. Mai 2025 steht gegen 05.04 Uhr ein Neumond im Zeichen Zwillinge am Himmel. Für drei Sternzeichen lässt der Neumond einen lang ersehnten Traum endlich wahr werden.

Ein Neumond ist stets ein besonderer Moment im kosmischen Kalender: Der Mond zieht sich zurück, um neu zu beginnen – und lädt uns ein, es ihm gleichzutun. Diese Phase steht für frische Starts, neue Intentionen und die leise, aber bestimmte Bewegung in Richtung unserer Träume.

Neumond am 27. Mai 2025: Zeit für neue Wünsche

Am 27. Mai 2025 steht der Neumond im Zeichen der Zwillinge – ein Zeichen, das für Neugier, Kommunikation, Veränderung und Leichtigkeit steht. Diese Konstellation macht uns wacher, flexibler und offener für neue Impulse. Jetzt geht es darum, Gedanken in Worte zu fassen, Wünsche auszusprechen – und mit klarer Ausrichtung erste Schritte in eine neue Richtung zu wagen.

Der Neumond bringt frische Energie für alle, doch drei Sternzeichen spüren die Magie besonders intensiv. Für sie öffnen sich nun Türen, durch die Herzenswünsche Wirklichkeit werden können.

© Getty Images ×

1. Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Dieser Neumond findet direkt in Ihrem Zeichen statt – und wirkt damit wie ein kosmisches Spotlight auf Ihre Wünsche und Visionen. Sie sprühen vor Ideen, sind kommunikativ auf Hochtouren und ziehen mit Ihrer Ausstrahlung Menschen an, die Sie inspirieren.

Ob kreative Projekte, neue Chancen im Job oder eine überraschende Begegnung in der Liebe – alles scheint sich plötzlich zu fügen. Nutzen Sie diese Energie, um loszugehen für das, was Ihnen wirklich wichtig ist. Was Sie jetzt beginnen, hat das Potenzial, Ihr Leben langfristig zu bereichern.

2. Jungfrau (24. August – 23. September)

Für die Jungfrau fällt der Neumond ins berufliche Feld – und bringt Bewegung in lang gehegte Wünsche rund um Karriere, Projekte oder Selbstverwirklichung. Vielleicht zeigt sich plötzlich ein Jobangebot, eine neue Verantwortung oder eine Idee, die Sie ins Rampenlicht bringt.

Sie werden endlich gesehen. Wenn Sie jetzt mutig Ihre Ziele aussprechen und sich für neue Wege öffnen, können Sie einen echten Durchbruch erleben. Der Neumond schenkt Ihnen Rückenwind.

3. Schütze (23. November – 21. Dezember)

Der Neumond aktiviert bei Ihnen den Beziehungsbereich – und bringt zauberhafte Energie für alles rund um Liebe, Verbindung und Partnerschaft. Ob Sie jemand neuen kennenlernen oder in einer bestehenden Beziehung neue Tiefe erleben: Jetzt kann sich ein Herzenswunsch erfüllen.

Auch Freundschaften oder berufliche Beziehungen stehen unter einem guten Stern. Ihre Offenheit, Lebensfreude und Klarheit wirken jetzt wie ein Magnet. Die richtigen Worte kommen wie von selbst.