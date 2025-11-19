So stehen Ihre Sterne am 19.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Wenn Sie sich verständnisvoll zeigen, sind Forderungen überflüssig.

Beruf: Machen Sie nicht zu viel Druck, gehen Sie mit gutem Beispiel voran!

Fitness:Lassen Sie sportlich Dampf ab, um so Ihr Energielevel auszugleichen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Es lohnt sich, den Vorschlägen und Wünschen des Partners zu folgen.

Beruf: Immer mit der Ruhe! Gehen Sie mit Druck einsichtig und kooperativ um!

Fitness:Ruhig und vorsichtig durch den Tag! Mit Teamgeist wird alles leichter.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Beziehungsfragen vernünftig und einfühlsam klären, nicht emotionell!

Beruf: Ein guter Tag, um die Prioritäten zu überdenken und neu zu definieren.

Fitness:Gemeinschaftssinn und Teamwork sind essentiell, um Energie zu sparen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Sie wollen es genau wissen? Dann vertrauen Sie einfach Ihrem Gefühl!

Beruf: Guter Tag, um Kontakte zu knüpfen und auch für finanzielle Belange.

Fitness:Heute sind Sie energiegeladen. Nicht zu impulsiv, überlegt vorgehen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Verführerisches Klima? Hüten Sie sich vor enttäuschenden Strohfeuern!

Beruf: Werden Sie nicht emotionell! Gutes Teamwork ist wichtiger denn je.

Fitness:Nehmen Sie erst mal den Fuß vom Gas und überfordern Sie sich nicht!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es ist sicher kein Fehler, auf den Partner zu hören und nachzugeben.

Beruf: Halten Sie sich einfach mal an Vorgaben! Schon Ihren Finanzen zuliebe.

Fitness:Mit dem Strom zu schwimmen ist die beste Methode zur Stressvermeidung.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Prüfen Sie Ihre Gefühle sehr gründlich, um mehr Klarheit zu gewinnen!

Beruf: Lassen Sie sich heute vom Beispiel anderer überzeugen und inspirieren!

Fitness:Guter Zeitpunkt, um auch Korrekturen an Ihrer Lebensweise vorzunehmen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Nehmen Sie sich heute viel Zeit, um Ihr Liebesglück voll auszukosten!

Beruf: Vorbildliches Verhalten ist der beste Weg, um andere zu überzeugen.

Fitness:Sie sind ein Energiebündel und Ihre Ausstrahlung kommt bestens an.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Nehmen Sie sich Zeit, um sich auf den Partner wirklich einzulassen!

Beruf: Sehr genaue Kontrolle lohnt sich, um Fehler rechtzeitig zu entdecken.

Fitness:Was sollten Sie im Dienst Ihrer Gesundheit ändern? Tun Sie das jetzt!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Nutzen Sie die Chance, das Miteinander sehr gefühlvoll zu festigen!

Beruf: Eine kooperative Haltung hat absoluten Vorrang. Differenzen loslassen!

Fitness:Nehmen Sie sich mehr Zeit, um wieder etwas für Ihre Schönheit zu tun!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: An Ihrer Loyalität sollte nicht zu rütteln sein. Ja keine Ausflüchte!

Beruf: Guter Tag, um finanzielle Fragen zu klären. Rechnen Sie genau nach!

Fitness:Teilen Sie sich Ihre Kräfte vernünftig ein, statt sich zu übernehmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Lassen Sie Ihren Eigensinn los, sagen Sie vorbehaltlos ja zur Liebe!

Beruf: Wer sich heute voll ins Zeug legt, kriegt bestimmt auch Unterstützung.

Fitness:Unterstreichen Sie Ihre Attraktivität, pflegen und verwöhnen Sie sich!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.