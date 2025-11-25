Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Madonna
Madonna
Startseite Astro Beauty Family Fashion Karriere Life Love Shopping
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Madonna
  3. Astro
So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Gerda Rogers

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025

Von
25.11.25, 00:00
Teilen

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe:Die Stimmung bessert sich heute wieder. Tragen Sie humorvoll dazu bei!
  • Beruf:Es könnte überraschende Änderungen geben: Reagieren Sie flexibel!  
  • Fitness:Aufmerksamkeit schärfen, gelassen bleiben und locker improvisieren!

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe:Viel cooler! Lassen Sie Konflikte nicht gleich unnötig eskalieren!
  • Beruf:Seien Sie für alles offen! Nachgeben ist klüger als sinnloser Ärger.
  • Fitness:Langsamer und vorsichtiger. Schalten Sie heute einen Gang zurück!

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe:Passen Sie auf, dass Sie mit spontanen Flirts nicht zu weit gehen!
  • Beruf:Intuitive Einfälle lieber genauer überdenken! Vor allem finanziell.
  • Fitness: Sind Sie nicht etwas zu übermütig? Nicht über die Stränge schlagen!

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe:Wenn Sie die Zügel nicht lockerlassen, könnten die Wogen hochgehen.
  • Beruf:Mit Druck geht heute gar nichts. Loslassen, statt wieder zu streiten! 
  • Fitness:Entspannen und allen Stress abschütteln! Gelassenheit statt Tempo!

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe:Ein kritischer Tag, der manches ändern könnte. Bewahren Sie Ruhe!
  • Beruf:Mit Widerständen vernünftig umgehen, statt impulsiv zu reagieren!
  • Fitness:Überfordern Sie Ihren Kreislauf nicht! Und im Auto Fuß vom Gas!

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe:Lassen Sie Ihre Erwartungen los und machen Sie lieber spontan mit!
  • Beruf:Nehmen Sie es heute nicht zu genau! Möglichst locker improvisieren!
  • Fitness:Flexibilität ist heute das wichtigste Gebot, um Ärger zu vermeiden.

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe:Sie haben sicher wieder mehr Spaß. Mit Verstand, nicht zu übermütig! 
  • Beruf:Sie kommen sicher gut an. Bei Bewerbungen aber geduldiger verhandeln.
  • Fitness:Wieder viel mehr Motivation, solange Sie sich nicht zu viel vornehmen.

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe:Ihre Toleranz steht auf dem Prüfstand. Cool bleiben und lockerlassen!
  • Beruf:Sie wollen zu viel. Das klappt heute nicht. Stecken Sie lieber zurück!
  • Fitness:Regen Sie sich nicht sinnlos auf! Stress ist heute ein Risikofaktor.

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe:Spielen Sie nicht mit Gefühlen herum, das könnte Ärger provozieren.
  • Beruf: Spontane Einfälle führen nicht weit und halten Sie nur unnötig auf.
  • Fitness:Etwas mehr Leichtigkeit ist erlaubt, verzetteln Sie sich aber nicht!

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe:Seien Sie auf Überraschungen gefasst und gehen Sie tolerant damit um!
  • Beruf:Mehr Flexibilität! Änderungen kann man auch konstruktiv integrieren.
  • Fitness:Heute geht es zügig dahin. Genaue Kontrolle ist daher umso wichtiger.

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe:Nutzen Sie Sympathien mit Bedacht! Vor allem verantwortungsbewusst.
  • Beruf:Disziplin lohnt sich. Fokussieren Sie sich auf vorrangige Vorhaben! 
  • Fitness:Wer zu viel will, schafft weniger. Planen Sie möglichst realistisch!

So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Verhält man sich unerwartet sprunghaft? Nehmen Sie es doch mit Humor!
  • Beruf:Flexibilität ist Ihre Chance! Alternativen bereitzuhalten, wäre klug.
  • Fitness:Nehmen Sie es einfach, wie es kommt und passen Sie sich gelassen an!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden