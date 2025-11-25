So stehen Ihre Sterne am 25.11.2025

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Die Stimmung bessert sich heute wieder. Tragen Sie humorvoll dazu bei!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Viel cooler! Lassen Sie Konflikte nicht gleich unnötig eskalieren!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Passen Sie auf, dass Sie mit spontanen Flirts nicht zu weit gehen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Wenn Sie die Zügel nicht lockerlassen, könnten die Wogen hochgehen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Ein kritischer Tag, der manches ändern könnte. Bewahren Sie Ruhe!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Lassen Sie Ihre Erwartungen los und machen Sie lieber spontan mit!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sie haben sicher wieder mehr Spaß. Mit Verstand, nicht zu übermütig!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Ihre Toleranz steht auf dem Prüfstand. Cool bleiben und lockerlassen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Spielen Sie nicht mit Gefühlen herum, das könnte Ärger provozieren.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie auf Überraschungen gefasst und gehen Sie tolerant damit um!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Nutzen Sie Sympathien mit Bedacht! Vor allem verantwortungsbewusst.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Verhält man sich unerwartet sprunghaft? Nehmen Sie es doch mit Humor!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.