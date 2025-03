Sonnenfinsternis im März: So wirkt sich das Himmelsspektakel auf Ihr Sternzeichen aus

Am 29. März findet eine partielle Sonnenfinsternis statt. Wie sich die Energie des Himmelsspektakels auf Ihr Sternzeichen auswirkt, verraten wir hier.

Nachdem am 14. März eine Mondfinsternis stattfand, folgt rund zwei Wochen später, am 29. März 2025, eine partielle Sonnenfinsternis. Gegen 12:15 Uhr MEZ verdeckt der Neumond etwa 30 Prozent des scheinbaren Sonnendurchmessers, sodass es wirkt, als wäre ein Stück der Sonne herausgebissen.

Sonnenfinsternis im März 2025: Hier sieht man sie besonders gut

Bei diesem astronomischen Ereignis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne und verdunkelt das gleißende Zentrum unseres Sonnensystems. Besonders gut zu sehen ist die partielle Sonnenfinsternis in der nördlichen Hemisphäre – je weiter nördlich und westlich, desto besser. Laut der NASA findet die größte Verdunklung in Europa in Reykjavík auf Island (68 Prozent) und Nuuk auf Grönland (87 Prozent) statt.

© Getty Images ×

Sonnenfinsternis im März 2025: So wirkt sie sich auf die Sternzeichen aus

Bemerkenswert ist auch, dass die Finsternis mit einem Neumond zusammenfällt, der zugleich ein Supermond ist – also ein Mond, der der Erde besonders nahe steht und dadurch größer erscheint. Kein Wunder also, dass die kosmische Energie Auswirkungen auf alle Sternzeichen hat. Wie genau, verraten wir hier:

Widder (21. März – 20. April)

Eine Sonnenfinsternis im Zeichen Widder? Kein Wunder, dass Sie das besonders spüren! Veränderungen stehen an, die Sie auf Ihrem Weg stärken. Ihre Ausstrahlung ist magnetisch, Ihre Energie aufgeladen – nutzen Sie diese Phase um durchzustarten.

Stier (21. April – 20. Mai)

Für Sie könnte die Sonnenfinsternis das Ende einer herausfordernden Phase markieren. Ein neuer Lebensabschnitt wartet – und Sie sind bereit! Die letzten Monate haben Sie gestärkt, jetzt können Sie neue Wege einschlagen.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Ist Ihr Job wirklich das, was Sie sich wünschen? Rund um die Sonnenfinsternis könnten erste Gedanken an eine berufliche Veränderung aufkommen. Ob Sie sofort handeln oder später – diese Idee wird Sie nicht loslassen.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Krebse stehen im Mittelpunkt! Ihre Anziehungskraft ist unübersehbar, und alle wollen in Ihrer Nähe sein. Wählen Sie bewusst aus, wem Sie Ihre Zeit und Energie schenken – nur positive Einflüsse zählen jetzt.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Plötzliche Klarheit: Die Sonnenfinsternis könnte Ihnen neue Erkenntnisse über Ihren Alltag und Ihre Beziehungen bringen. Wer tut Ihnen gut? Was sollten Sie loslassen? Jetzt ergeben sich neue Perspektiven.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Unerwarteter Geldsegen voraus! Ob Gehaltserhöhung, Steuerbescheid oder ein glücklicher Zufall – finanziell könnte es für Jungfrauen rund um die Eclipse positiv überraschend laufen. Genießen Sie diese Stabilität.

Waage (24. September – 23. Oktober)

Liebe liegt in der Luft! In einer Partnerschaft könnten neue Commitments für Sicherheit sorgen. Singles haben die Chance, einer alten Bekanntschaft neu zu begegnen – mit ungeahnter Anziehungskraft.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Etwas fühlt sich anders an – ob im Job oder in Ihrer persönlichen Entwicklung. Zeit für den nächsten Schritt! Fordern Sie die verdiente Beförderung ein, starten Sie ein Herzensprojekt – oder holen Sie sich vielleicht sogar einen vierbeinigen Gefährten.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Ihr Energielevel ist auf einem Hoch, und die Sonnenfinsternis verstärkt Ihr Glücksgefühl noch weiter. Ihre optimistische Art wirkt ansteckend – nutzen Sie diese Phase, um auch andere mitzureißen.

Steinbock (22. Dezember – 20. Januar)

Endlich kehrt Ruhe ein! Die Sonnenfinsternis könnte helfen, Chaos und Unsicherheiten hinter sich zu lassen. Familie und Freunde geben Ihnen Stabilität. Jetzt ist der richtige Moment, um sich von belastenden Beziehungen zu lösen.

Wassermann (21. Januar – 19. Februar)

Neptun bringt Wassermännern finanziellen Aufwind – vielleicht eine Gehaltserhöhung oder eine lukrative Gelegenheit? Zudem fällt es Ihnen leichter, sich mitzuteilen und wertvolle neue Kontakte zu knüpfen. Bleiben Sie offen für Überraschungen!

Fische (20. Februar – 20. März)

Selbstzweifel? Die Sonnenfinsternis sorgt für Klarheit. Werte, Ziele und Prioritäten erscheinen Ihnen plötzlich deutlicher. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um selbstbestimmt Ihren eigenen Weg zu gehen.