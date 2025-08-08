Alles zu oe24VIP
Vollmond 9. August 2025
© Getty Images

Es knistert!

Vollmond am 9. August: Drei Sternzeichen erleben ein Hoch in der Liebe

08.08.25, 10:35
Der Vollmond am Samstag, den 9. August sorgt für Schmetterlinge im Bauch. Welche Sternzeichen davon besonders betroffen sind, verraten wir hier.

Kaum ein himmlisches Ereignis beeinflusst unsere Emotionen so intensiv wie der Vollmond. Wenn er am 9. August um 09:55 Uhr seinen Höhepunkt erreicht und in seiner vollen Pracht am Himmel steht, bringt er nicht nur Klarheit und Erkenntnis, sondern auch emotionale Höhepunkte mit sich. Gerade in Herzensangelegenheiten kann sich jetzt vieles offenbaren – unausgesprochene Gefühle, lang ersehnte Begegnungen oder ein neuer Blick auf alte Verbindungen. Der Vollmond wirkt wie ein kosmischer Verstärker für das, was tief in uns schlummert. Wer bereit ist, sich zu öffnen, kann wahre Magie erleben.

Der August-Vollmond im Zeichen Wassermann

Der sogenannte "Erntemond" oder "Getreidemond" steht im Luftzeichen Wassermann. Diese Energie ist geprägt von Freiheitsdrang, geistiger Verbindung und überraschenden Wendungen – besonders im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen. Wer sich auf neue Impulse einlässt und bereit ist, über den eigenen Schatten zu springen, kann jetzt echte Nähe auf unkonventionelle Weise erleben. Alte Muster dürfen losgelassen werden, Platz für Neues entsteht. Vor allem in der Liebe bringt dieser Vollmond frischen Wind und ungeahnte Chancen.

Vollmond 9. August 2025
© Getty Images

Bei diesen Sternzeichen sorgt der Vollmond für Herzklopfen

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Für Zwillinge öffnet sich jetzt ein Fenster der Kommunikation; tief, ehrlich und voller Leichtigkeit. Gespräche, die schon lange überfällig waren, verlaufen plötzlich ganz natürlich und führen zu mehr Nähe. Singles könnten überraschend jemanden treffen, der sie intellektuell fasziniert und emotional berührt. Bestehende Beziehungen profitieren von neuen Ideen und gemeinsamer Abenteuerlust. Wer sich traut, offen zu sprechen, wird gehört und verstanden.

Waage (24. September – 23. Oktober) 

Waagen spüren eine neue Sehnsucht nach echter Verbundenheit und finden sie genau dort, wo sie sie am wenigsten erwarten. Die Wassermann-Energie lässt alte Vorstellungen von Partnerschaft los und lädt dazu ein, der Intuition zu vertrauen. Begegnungen können jetzt wie elektrisierende Aha-Momente wirken. Wer sich vom Strom des Lebens treiben lässt, landet genau beim richtigen Menschen. Auch langjährige Beziehungen bekommen einen inspirierenden Impuls.

Schütze (23. November – 21. Dezember) 

Schützen erleben diesen Vollmond als prickelnden Weckruf fürs Herz. Unerwartete Nachrichten, spontane Treffen oder ein überraschendes Liebesgeständnis: Alles ist möglich. Wer in letzter Zeit zu sehr im Kopf war, wird jetzt vom Bauchgefühl geleitet – und das führt genau in die richtige Richtung. Es lohnt sich, mutig zu sein und neue Wege in der Liebe zu gehen. Der Kosmos belohnt Offenheit und Abenteuerlust jetzt besonders großzügig.

