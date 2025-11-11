Riesen-Shitstorm: Shay Mitchell löst mit Kinder-Beauty-Masken Empörung aus

Der "Pretty Little Liars"-Star lanciert Hautpflege für Kinder. Doch für ihr neuestes Produkt bekommt Shay Mitchell von Eltern und anderen Stars viel Gegenwind.

"Das ist der größte Bullshit, den ich seit langem gesehen habe", schimpft Lena Gercke in die Kamera eines Instagram-Clips. Ihre Empörung richtet sich gegen Hollywood-Star Shay Mitchell – genauer gesagt, gegen deren neuestes Business-Projekt: Beauty-Masken für Kinder. Unter Mitchells Kosmetikmarke "Rini" sind jetzt Tuchmasken erhältlich, die wahlweise mit dem Gesicht eines Hundes, Pandas oder Einhorns bedruckt sind. Auch eine besonders reichhaltige Aloe-Vera-"Recovery Mask" für zarte Kinderhaut gehört zum Sortiment.

Doch nicht nur Lena Gercke zeigt sich fassungslos. Auf Social Media überschlagen sich Eltern weltweit mit Kritik – viele finden die Idee, Kosmetikprodukte an Kinder zu vermarkten, schlicht verantwortungslos.

Die Beautymarke der 38-Jährigen richtet sich an Kinder ab drei Jahren. Der Gedanke dahinter: Mitchell und ihre zwei Co-Gründer wollen Produkte verkaufen, die "sanft und vertrauenswürdig" sind. Die Schauspielerin betont zwar, dass es bei den Produkten weniger um Schönheit als um Selfcare gehe: "Wir wollen Kindern zeigen, dass es Spaß machen kann, sich um sich selbst zu kümmern", schreibt sie auf Instagram. Doch die Markteinführung sorgt für viele kritische Stimmen. In den sozialen Netzwerken äußern sich zahlreiche Nutzer negativ über den Sinn solcher Produkte.

Shay Mitchell löst mit Produkt eine Welle an Empörung aus

Auch wenn es einige unterstützende Kommentare für die Masken gibt, stellt sich der größte Teil der User gegen die an Kinder gerichteten Produkte. Viele Nutzer bezeichnen die Idee von Gesichtsmasken für Kleinkinder als weltfremd. In zahlreichen Postings werden die Produkte scharf kritisiert: "Wovon muss sich eine Dreijährige entspannen? Vom Spielen?", "Das ist verdammt deprimierend", "Welches Kind auf dieser Welt braucht eine Feuchtigkeitsmaske?" sind nur einige der Kommentare.

Hautpflege liegt bei Kindern im Trend

Dass Kundinnen im Beauty-Markt immer jünger werden, zeigt sich deutlich am Phänomen der sogenannten "Sephora Kids". Dahinter steckt ein Trend, bei dem Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren teure Hautpflegeprodukte kaufen, die eigentlich für erwachsene Haut gedacht sind.

Dermatolog:innen und Hautpflegeexpert:innen warnen seit Langem: Solche Produkte können bei Kindern mehr Schaden als Nutzen anrichten. Die hochkonzentrierten Wirkstoffe greifen die natürliche Hautbarriere an und können so zu Mitessern oder frühzeitiger Akne führen – ironischerweise genau das, was die Mädchen mit ihrer teuren Pflege eigentlich verhindern wollen.

"Kinder brauchen das nicht!"

Die anhaltende Kritik scheint allerdings an Shay Mitchell vorbeizugehen. Die Schauspielerin begründet ihr neues Beauty-Projekt mit einem Blick in den eigenen Alltag. Ihre Produkte seien, so Mitchell, inspiriert von ihren Töchtern Atlas und Rome, und von deren "Neugier, alles nachzumachen, was Mami macht".

Die Gesichtsmasken bestehen laut Herstellerangaben aus 100 Prozent Baumwolle und enthalten unter anderem Vitamin E, Aloe Vera, Kamille, Rotalgen und Vitamin B12. An sich keine schädlichen Inhaltsstoffe – aber eben auch keine, die Kinderhaut in irgendeiner Weise braucht. Bleibt also die Frage: Wenn schon Kinderhaut gepflegt werden muss, dann vielleicht eher mit Vernunft und nicht mit einer Einhornmaske von Hollywoods neuester Geschäftsidee...