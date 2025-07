Der ultimative Pack-Hack: Dieses EINE Teil ersetzt drei Outfits im Urlaub

Mit diesen Tricks landet Ihr Koffer als erster auf dem Gepäckband Heute starten viele in die Sommerferien! Die Koffer sind gepackt und der Urlaub kann endlich beginnen. Doch am Flughafen heißt es oft: langes Warten am Gepäckband. Mit ein paar cleveren Tricks landet Ihr Gepäck als eines der ersten auf dem Band und Sie starten entspannter in den Urlaub.