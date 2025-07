Rihanna verzaubert mit ihren Söhnen auf der Schlümpfe-Premiere

Rihanna auf dem blauen Teppich – aber nicht allein! Zur „Schlümpfe“-Premiere brachte sie ihre stylischen Söhne RZA und Riot mit. Dazu gab’s Dior-Minis, Saint Laurent und vielleicht sogar ein Baby-Gender-Reveal von A$AP Rocky.

Was für ein Auftritt! Zur Premiere von "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" in Los Angeles hat Rihanna (37) nicht nur in Sachen Outfit aufgedreht – sondern auch in puncto Familien-Cuteness. Auf dem berühmten blauen Teppich des Paramount Theaters spazierte die Sängerin am 13. Juli Seite an Seite mit ihren beiden Söhnen RZA (3) und Riot (1) – und sorgte damit für jede Menge Awww-Momente.

© Getty Images

Mini-Mode trifft Schlumpf-Magie

Während Mama Rihanna glamourös in einem Spitzen-Top, Ballkleid-Rock und Lederjacke von Saint Laurent erschien und ihre Haare elegant hochgesteckt trug, kamen ihre Jungs deutlich entspannter daher – aber nicht weniger stylisch! Riot, der jüngste Spross, trug als erste Person überhaupt ein Outfit aus der brandneuen Dior-Kollektion von Jonathan Anderson – natürlich in Mini-Version. Und auch Bruder RZA war farblich abgestimmt unterwegs, inspiriert von der Dior Menswear Runway-Show. Stylisch wie die Mama, schon von klein auf!

© Getty Images

Neben der berühmten Familie posierten überlebensgroße Schlumpf-Figuren, die die kleinen Jungs ganz offensichtlich schwer beeindruckten. Ein Moment wie aus dem Bilderbuch – oder direkt aus einem Pixar-Film.

Stimme der Schlumpfine – und ein eigener Song

Doch Rihanna war nicht nur als Gast vor Ort – sondern auch als Teil des Films. In der englischen Version leiht sie der Schlumpfine ihre Stimme – und hat außerdem einen eigenen Song zum Film beigesteuert: "Friend of Mine". Ab dem 17. Juli ist der Film auch in den deutschen Kinos zu sehen – und spätestens dann heißt es: Schlumpfen für die ganze Familie!

Baby Nummer drei – und ein (versehentliches?) Gender-Reveal?

Rihanna erwartet derzeit ihr drittes Kind mit Rapper A$AP Rocky (36). Bei der Weltpremiere in Brüssel am 28. Juni hatte sie mit einem türkisfarbenen, transparenten Chanel-Outfit samt Babybauch bereits für Schlagzeilen gesorgt. Dort passierte auch etwas, das Fans jetzt hellhörig macht:

Hat Rocky etwa das Geschlecht des Babys verraten? Auf die Frage eines Reporters, ob es das "Mädchen sei, auf das er gewartet habe", antwortete er mit einem vielsagenden Grinsen: „Ja, das ist es. Mann. Das ist es.” – und hielt dabei eine Schlumpfine-Puppe in die Kamera. Ein kleiner Seitenhieb oder ein großer Spoiler? Das bleibt wohl (noch) ihr Geheimnis.