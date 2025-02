Vorboten für Oscars: Die Tops und Flops der SAG Awards 2025

Die Screen Actors Guild (SAG) Awards sind nicht nur ein Vorgeschmack auf die Oscars, sondern auch ein Schaulaufen der schönsten Red-Carpet-Looks. Auch in diesem Jahr wurde das Shrine Auditorium in Los Angeles zum Laufsteg für mutige Fashion-Statements – und ein paar fragwürdige Mode-Experimente.

Die SAG Awards würdigen die herausragendsten Film- und Fernsehleistungen des vergangenen Jahres und gelten als letzte große Preisverleihung vor den Oscars am 2. März 2025. Doch neben den begehrten Auszeichnungen sorgen vor allem die Auftritte auf dem roten Teppich für Gesprächsstoff.

Auch in diesem Jahr begeisterten die Stars mit einer beeindruckenden Vielfalt an Looks – von klassischem Glamour über moderne Akzente bis hin zu gewagten Stilbrüchen. Elegante Couture-Roben, auffällige Accessoires und innovative Designs setzten modische Statements und sorgten für unvergessliche Momente, während manche Looks für Aufsehen sorgten.

Best-Dressed

Pamela Anderson schwebte wie eine Göttin in einer fließenden Dior-Robe über den blauen Teppich, während Ariana Grande in einem Bustierkleid von Loewe mit floralen Details für einen märchenhaften Moment sorgte. Millie Bobby Brown entschied sich für klassischen Glamour und glänzte in einem schimmernden Satin-Kleid von Louis Vuitton.

Auch einige Vintage-Looks feierten ein Comeback: Keke Palmer setzte mit einem Chanel-Kleid aus dem Jahr 1985, das einst Jamie Lee Curtis trug, ein nostalgisches Fashion-Statement. Cynthia Erivo hingegen entschied sich für eine futuristische Note und wurde in einer silbernen Givenchy-Robe aus dem Haute-Couture-Archiv von 1997 zu einem echten Hingucker. In unserer Galerie haben wir die schönsten Looks des Abends zusammengestellt:

Worst-Dressed

Doch einige Looks sorgten eher für Stirnrunzeln als für Applaus. Überdimensionale Rüschen, eigenwillige Federn und fragwürdige Silhouetten machten den roten Teppich streckenweise zur modischen Herausforderung.

Während einige Stars mit gewagten Designs punkteten, verirrten sich andere in einem Stil-Dschungel aus wilden Mustermixen und seltsam konstruierten Roben. Wer genau danebengriff? In unserer Galerie zeigen wir die größten Fashion-Fails der Gala:

Ob glamourös oder gewagt – die SAG Awards 2025 haben einmal mehr bewiesen, dass die großen Red Carpets in Hollywood immer für Überraschungen sorgen. Jetzt bleibt nur noch die Frage: Welche Trends setzen sich nächste Woche bei den Oscars durch?