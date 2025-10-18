Musical-Star Nienke Latten im Interview: "Maria Theresia ist ein Vorbild für alle"

Das Leben der österreichischen Kaiserin als Musical: Nienke Latten steht im Ronacher als Maria Theresia auf der Bühne und porträtiert sie als feministische Ikone.

Schon vor der Premiere hat „Maria Theresia – das Musical“ einen Ticket-Rekord hingelegt und stieß „Rock Me Amadeus“ vom Thron des Vorverkaufsrankings der Vereinigten Bühnen Wien. Jetzt ist die neueste Produktion des Wiener Ronacher endlich zu sehen und der Run auf Tickets (erhältlich bei musicalvienna.at) ist groß.

"Maria Theresia: Das Musical" neu im Ronacher 1/9

2/9

3/9

4/9

5/9

6/9

7/9

8/9

9/9 © Deen van Meer Das Leben der österreichischen Kaiserin auf der Bühne: Mit Nienke Latten als Maria Theresia, Fabio Diso als Franz Stephan von Lothringen und Moritz Mausser als Friedrich II. von Preußen. © Deen van Meer Das Leben der österreichischen Kaiserin auf der Bühne: Mit Nienke Latten als Maria Theresia, Fabio Diso als Franz Stephan von Lothringen und Moritz Mausser als Friedrich II. von Preußen. © Deen van Meer Das Leben der österreichischen Kaiserin auf der Bühne: Mit Nienke Latten als Maria Theresia, Fabio Diso als Franz Stephan von Lothringen und Moritz Mausser als Friedrich II. von Preußen. © Deen van Meer Das Leben der österreichischen Kaiserin auf der Bühne: Mit Nienke Latten als Maria Theresia, Fabio Diso als Franz Stephan von Lothringen und Moritz Mausser als Friedrich II. von Preußen. © Deen van Meer Das Leben der österreichischen Kaiserin auf der Bühne: Mit Nienke Latten als Maria Theresia, Fabio Diso als Franz Stephan von Lothringen und Moritz Mausser als Friedrich II. von Preußen. © Deen van Meer Das Leben der österreichischen Kaiserin auf der Bühne: Mit Nienke Latten als Maria Theresia, Fabio Diso als Franz Stephan von Lothringen und Moritz Mausser als Friedrich II. von Preußen. © Deen van Meer Das Leben der österreichischen Kaiserin auf der Bühne: Mit Nienke Latten als Maria Theresia, Fabio Diso als Franz Stephan von Lothringen und Moritz Mausser als Friedrich II. von Preußen. © Deen van Meer Das Leben der österreichischen Kaiserin auf der Bühne: Mit Nienke Latten als Maria Theresia, Fabio Diso als Franz Stephan von Lothringen und Moritz Mausser als Friedrich II. von Preußen. © Deen van Meer Das Leben der österreichischen Kaiserin auf der Bühne: Mit Nienke Latten als Maria Theresia, Fabio Diso als Franz Stephan von Lothringen und Moritz Mausser als Friedrich II. von Preußen.

Feministische Ikone

In dem Musical verkörpert die Niederländerin Nienke Latten (30) die österreichische Monarchin und erzählt ihr Leben – von der Jugend bis zum Tod. Sie zeigt Maria Theresia als eine Frau, die sich den Weg zur ersten Herrscherin der Habsburgermonarchie hart erkämpft und ihrer Zeit in vielem voraus ist. Gleichzeitig wirft sie einen Blick auf die emotionalen Herausforderungen, gespickt mit epischer Dramatik und kraftvoller Musik. Im Interview spricht Latten über ihre Rolle und das historische Vorbild.

Moritz Mausser, Fabio Diso, Nienke Latten, Intendant Christian Struppeck und Regisseur Alexander Balga. © Katharina Schiffl

Was macht das Musical für Sie besonders?

Nienke Latten: Was ich an dem Musical am meisten mag, ist, dass ich in meiner Rolle einen schönen Bogen spielen darf. Sie ist am Anfang sehr jung. Sie ist sehr verliebt, vielleicht noch ein bisschen naiv. Aber auch eine Rebellin. Sie hat so viel vor in ihrem Leben. Während des Stücks wird sie älter und älter. Wir springen durch die Zeit. Das Publikum sieht alle Herausforderungen, die man im Leben durchmacht. Das ist für mich ur schön zu spielen, aber auch herausfordernd. Ich switche ständig: Jetzt stirbt mein Mann, jetzt betrügt er mich, jetzt habe ich die Verantwortung für ein so großes Reich, jetzt verheirate ich meine Kinder. Für mich ist das Schönste, das wahrheitsgetreu darzustellen.

Macht es für Sie einen Unterschied, dass es ein historisches Vorbild zu Ihrer Rolle gibt?

Latten: Es ist schön, so viele Hintergrundinformationen zu haben. Ich habe mich vor den Proben eingelesen, Dokus angeschaut und Museen besucht. Als die Proben begonnen haben, habe ich entschieden: Jetzt wird sie echt. Jetzt mache ich daraus eine Version, von der ich denke, dass Maria Theresia das braucht, um heutzutage ein echter Mensch zu sein. Ich hoffe, das Wiener Publikum mag das.

Wie sehen Sie Maria Theresia als historische Persönlichkeit?

Latten: Es ist interessant. Ich bin Holländerin und kannte vorher nur ihren Namen. Ich wusste überhaupt nicht, was sie in ihrem Leben alles geschafft hat. Durch die Rolle habe ich viel recherchiert. Die Wiener:innen wissen wahrscheinlich, was sie erreicht hat. Aber auch all die Touristen haben keine Ahnung, was sie geschafft hat, das man in ganz Europa noch sieht. Zum Beispiel die Einführung der Schulpflicht war wichtig. Ich bin ihr sehr dankbar, dass sie so viel für Frauen erreicht hat, von dem wir noch immer profitieren.

Sehen Sie Maria Theresia als Vorbild?

Latten: Wenn man die erste Frau ist, die an der Macht ist, ist man ein Vorbild für alle. Da hat es vielleicht angefangen, dass Frauen gleichberechtigt sind. Maria Theresia sollte ein Vorbild für alle sein. Wie schön ist es, dass sie den ersten Schritt gemacht hat – vor allem in der Politik.