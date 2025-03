Oscars 2025: Beste Chancen für Demi Moore

Im Rennen um die begehrten Academy Awards zeichnen sich Favoriten ab. Werden Demi Moores Träume wahr? Hat Karla Sofía Gascón ihre Chancen auf die Trophäe bei Twitter verspielt?

Bei Demi Moore geht es in dieser Award-Season Schlag auf Schlag. Ihr erster großer Triumph waren die Golden Globes, bei denen sie für den Film „The Substance“ als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical ausgezeichnet wurde. Auch den Critics‘ Choice Award und den SAG Award hat sie schon in der Tasche. Mit 62 Jahren hat Demi jetzt beste Chancen sich ihren ersten Oscar zu holen – sie gilt als die große Favoritin.

Wer holt heuer die begehrten Academy Awards?

Demi Moore und Adrien Brody gehen als Favorit:innen ins Oscar-Rennen:

5/5 © Getty Images Demi Moore für "The Substance": Demi Moore hat dank des Body-Horror-Films über den Jugendwahn im Showbiz den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht und gilt für ihre Darstellung eines alternden TV-Stars, der mit einem Serum eine jüngere Version von sich selbst erschafft, als Favoritin. © Getty Images Mikey Madison für "Anora": Der Nachwuchs-Star ist die jüngste Frau im Rennen um den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Die Dramedy, in der sie sich als Sexarbeiterin in ihren Freier verliebt, gilt als moderne Version von „Pretty Woman“. © Getty Images Adrien Brody für "The Brutalist": Der jüdische Architekt László Tóth hat den Holocaust überlebt und wandert nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in die USA aus. Der Preis für die Verwirklichung seiner Träume ist hoch. Für seine viel gelobte Leistung hat Adrien Brody beste Oscar-Chancen. © Getty Images Timothée Chalamet für "The Complete Unknown": Der 29-Jährige könnte Adrien Brody gefährlich werden. In der Filmbiografie über Singer-Songwriter Bob Dylan überzeugte Chalamet mit seiner elektrisierenden Darbietung. © Getty Images Zoe Saldaña für "Emilia Pérez": In dem Musical-Thriller verhilft sie als schlecht bezahlte Anwältin dem Boss eines gefährlichen Drogenkartells dazu, ein neues Leben als Frau anzufangen. Zoe Saldaña holte für den Part schon einen Golden Globe und den Critics‘ Choice Award.

Favoriti:innen-Kreis

Hoffnungen darf sich aber auch die jüngste Nominierte machen: Nachwuchs-Star Mikey Madison (25) ist für „Anora“ als beste Schauspielerin nominiert und gilt als eine von Moores stärksten Konkurrentinnen. Bei den Männern tippen Kenner auf ein heißes Rennen zwischen „The Brutalist“-Hauptdarsteller Adrien Brody und Timothée Chalamet („A Complete Unknown“).

Spannend wird es auch in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“, in der mit Zoe Saldaña, Isabella Rossellini und Felicity Jones gleich mehrere hochkarätige Schauspielerinnen nominiert sind. Viele sehen Saldaña für ihre Leistung als brillante Anwältin Rita Moro Castro in „Emilia Pérez“ in der Favoritenrolle. Mit 13 Nominierungen ist der Film der Spitzenreiter der diesjährigen Oscars.

Vertwittert

Der erhoffte Preisregen für den Film könnte ausbleiben. Schuld ist Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón, die auch nominiert ist. Wenige Wochen vor der Preisverleihung, die in der Nacht auf 3. März in Los Angeles stattfindet, tauchten rassistische Tweets von ihr auf. Das kommt bei der Jury nicht gut an.