× Schock-Bericht: Frauenrechte gehen in jedem vierten Land zurück!

Millie Bobby Brown kontert fiese Kritik an ihrem Aussehen Seit ihrer Kindheit steht Millie Bobby Brown im Rampenlicht. Doch mit dem Erwachsenwerden musste die Schauspielerin immer wieder Kritik an ihrem Aussehen einstecken. Jetzt reicht es ihr: In einem emotionalen Instagram-Video setzt sie ein Zeichen gegen Bodyshaming und Cybermobbing.