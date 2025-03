Weltfrauentag 2025: Die wichtigsten Veranstaltungstipps

Am 8. März findet der Weltfrauentag statt – ein Tag, der nach wie vor von großer Bedeutung ist, denn Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen sind leider noch immer Realität. Mit zahlreichen Veranstaltungen werden Frauen nicht nur gefeiert, sondern auch aktiv unterstützt.

Der Internationale Frauentag steht für Gleichberechtigung, Feminismus und die Rechte der Frauen – und auch 2025 ist er wichtiger denn je. Noch immer sind gleiche Chancen nicht selbstverständlich, die Zahl der Femizide in Österreich steigt, und Frauen werden in vielen Bereichen nach wie vor benachteiligt. Doch der 8. März ist nicht nur ein Tag des Protests, sondern auch eine Gelegenheit, die Errungenschaften von Frauen zu würdigen, auf Missstände aufmerksam zu machen und sich zu vernetzen. Zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen laden dazu ein, gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen. Hier ein Überblick über die spannendsten Events:



Die spannendsten Aktionen am Weltfrauentag

Offenes Rathaus: Ein Tag voller Begegnungen

Von 15:00 bis 19:30 Uhr öffnet das Wiener Rathaus seine Türen und lädt zu einem umfangreichen Programm mit Führungen, Workshops, Musik, Kunstinstallationen und Kinderbetreuung ein. Den krönenden Abschluss bildet ein exklusives Clubbing von Frauen für Frauen.

Feminist Week im Stadtkino & Admiral Kino

Die gesamte Woche vom 3. bis 9. März steht im Zeichen der feministischen Solidarität. Das Stadtkino zeigt am 8. März den Dokumentarfilm Feminism WTF, gefolgt von einem Gespräch mit der Regisseurin Katharina Mückstein. Im Admiral Kino läuft der Film Ein Tag ohne Frauen.

Internationaler Frauentag in der Österreichischen Nationalbibliothek

Auch die Österreichische Nationalbibliothek stellt am Weltfrauentag Frauen in den Mittelpunkt. Am 8. März lädt sie zu kostenlosen Führungen durch den Prunksaal sowie ihre Museen ein. Besucherinnen und Besucher können sich auf faszinierende Einblicke in die Geschichten bedeutender Frauen von der Antike bis in die Gegenwart freuen. Zudem ist der Eintritt ins Literaturmuseum, Papyrusmuseum, Globenmuseum/ Esperantomuseum sowie ins Haus der Geschichte Österreich kostenfrei.

Demonstrationen am Weltfrauentag

Wer sich aktiv engagieren möchte, kann an der Kundgebung von Take Back the Streets teilnehmen. Der Demonstrationszug startet am 8. März um 13:00 Uhr im Sigmund-Freud-Park, zieht über die Alser Straße und endet um 16:00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung am Yppenplatz.

#WEARE – Konzertreihe für starke Frauen

Unter dem Motto „Starke Stimmen – Starke Frauen“ organisiert Musikerin Virginia Ernst am 8. März im GLOBE Wien eine Konzertreihe, die ausschließlich Frauen auf die Bühne bringt. Neben Virginia Ernst treten u. a. die Kernölamazonen, Chris Lohner und die Schick Sisters auf – ein starkes Statement gegen männlich dominierte Line-ups.

Hard Rock Café & Shakira: Eine starke Stimme für Frauen

Zum Weltfrauentag hat Hard Rock International eine exklusive Kooperation mit Superstar Shakira bekannt gegeben. Die Initiative soll Frauen weltweit ermutigen, ihre Geschichten zu teilen, ihre Authentizität zu feiern und die Kraft der Musik zu nutzen. Das Hard Rock Café Wien beteiligt sich mit einer neuen Speisekarte sowie limitierten Merchandise-Artikeln an dieser globalen Aktion.

Café Landtmann wird zum „Café Stadtfrau“

Eine der traditionsreichsten Kaffeehaus-Institutionen Wiens setzt ein starkes Zeichen: Bis zum Weltfrauentag trägt das Café Landtmann den neuen Namen „Café Stadtfrau“. Am 8. März wird der Große Saal sowie der Damensalon von 9 bis 11 Uhr exklusiv für Frauen geöffnet. Dort erwartet die Besucherinnen ein aufschlussreicher Vortrag zur Brustkrebsfrüherkennung von Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe, sowie Einblicke in die Frauengesundheit von Prof. Rhoia Neidenbach.

Ströck unterstützt Frauen mit ME/CFS

Die Bäckerei Ströck nutzt den Weltfrauentag, um Betroffene der chronischen Multisystemerkrankung ME/CFS zu unterstützen – eine Krankheit, von der rund zwei Drittel der Betroffenen Frauen sind. Für jeden verkauften Kaffee am 8. März spendet Ströck einen Euro an die WE&ME Foundation, um Forschung und Aufklärung voranzutreiben.