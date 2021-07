Endlich Urlaub

Eine gefühlte Ewigkeit haben wir auf diesen Moment gewartet. Der Sommer ist da, die Ferien sind da und die Reisebeschränkungen in Europa sind zum Glück massiv gelockert worden. Also worauf noch warten?

Wir haben so richtig Lust, die neu gewonnene Freiheit voll auszukosten, Neues zu entdecken und endlich wieder zu reisen.

Lange im Voraus einen Flug buchen? War uns zu unsicher! Strandurlaub? Herumgelegen sind wir jetzt lang genug! Also: ab auf einen Roadtrip mit dem eigenen Auto – lass uns Europa erkunden!

„Lass uns in Prag starten – und das gleich heute!“, ruft mir Sophie aus dem Arbeitszimmer zu. Als hätte ich eine große Wahl: sie sitzt bereits am Laptop und sucht das passende Hotel. Aber ich bin natürlich einverstanden, die großen Städte in Österreichs Nachbarländern kennen wir beide ohnehin viel zu wenig. Und von Wien nach Prag sind´s gerade mal 300 Kilometer, nur knapp 4 Stunden dauerts also bis in die tschechische Hauptstadt. Unserer Spontanität steht also schon mal nix im Weg, die Koffer sind schließlich schnell gepackt, das Auto ist sowieso gerade vollgetankt und ein Prag-Reiseführer findet sich sogar auch noch bei uns im Bücherregal. Bleibt noch die Frage nach der Unterkunft, weil nach den harten Monaten zuletzt ist unser Urlaubsbudget nicht gerade üppig. Auf Komfort und eine gute City-Lage wollen wir aber auch nicht verzichten. Ein Parkplatz dabei wäre nicht schlecht, und eine vertrauenswürdige City-Hotelmarke soll´s natürlich sowieso sein.Mit diesen Kriterien fällt uns die Wahl dann schlussendlich eh ganz leicht: wir buchen uns im a&o Prague Rhea ein, eines von zwei Häusern der Kette in der tschechischen Hauptstadt. Für ein Zweibettzimmer zahlen wir dort tatsächlich nur 31,15€! „Kannst du den Preis bitte nochmal checken – das ist schon verdammt günstig“, frag ich Sophie skeptisch, während ich auf der Website vom Außenministerium sicherheitshalber nochmal die aktuellen Einreise-Regeln nach Tschechien nachlese. Aber tatsächlich: wir werden heute Nacht um nur gut 30€ in Prag schlafen, und das in einem brandneu renovierten Hotel. Das zweite Haus von a&o in Prag ist übrigens mit den Öffis auch super ans City-Center angebunden, hat aber keinen eigenen Parkplatz – daher fällt unsere Wahl aufs a&o Prague Rhea.Zimmer gebucht, Koffer gepackt, und noch ein kurzer Abstecher in die Covid-19 Teststraße in der Wiener Stadthalle. Für die Einreise brauchen wir zwar keinen Test, aber fürs Hotel und für die Restaurants in Prag schon. Und dann geht’s los: Roadtrip Sommer 2021 – wir kommen!Übers Weinviertel geht’s also Richtung Tschechien, natürlich nicht ohne kurzen Fotostopp in einer der romantischen Kellergassen…Nach einem schnellen Café am Hauptplatz im schönen Znaim verfliegt unsere Fahrt regelrecht, und ehe wir´s uns versehen sind wir am frühen Nachmittag auch schon in Prag! Von der Stadtautobahn ist es dann nur mehr ein Katzensprung zum Hotel, wo wir erstmal ganz gemütlich unser Auto abstellen und zu 100% kontaktlos einchecken: denn hier kann man das komplette Check-In Prozedere supereasy mit dem Handy abwickeln! Über die a&o App erledigen wir das Einchecken, können unsere Zimmertür öffnen und sind somit vollkommen unabhängig. „Perfekt sauber, total gemütlich und dabei auch noch echt stylisch“ – Sophie und ich sind uns einig: das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier einfach unschlagbar, wie fühlen uns total wohl.So gemütlich die Hotel-Bar aber auch ist, und so verlockend der Wuzzler mich auch anlacht – dafür wird später noch Zeit sein, wir starten jetzt gleich mal los in die City. Die nächste Straßenbahnhaltestelle liegt quasi direkt vorm Hotel, und in nur 20 Minuten sind wir dann im Herzen von Prag Ganz klar, die großen Highlights dieser wunderbaren Stadt sind natürlich ein Muss und stehen auch auf unserer Sightseeing-Liste: wie etwa die Karlsbrücke, die Prager Burg oder das jüdische Viertel. Aber eigentlich genießen wir es am meisten, uns einfach treiben zu lassen, die kleinen Gässchen und verstecken Cafés zufällig beim Herumschlendern zu entdecken.Wir genießen die Abendstimmung mit einem Getränk an der Moldau, sind schließlich bis spät in die Nacht hinein in der City unterwegs, und gönnen uns dann für umgerechnet ein paar wenige Euro die Taxifahrt zurück zum a&o Prague Rhea . Nach dem wohlverdienten Absacker an der Hotelbar sowie einigen guten Tipps für den nächsten Morgen von einem anderen Pärchen, geht’s für uns ab ins gemütliche Bett. Schon voller Vorfreude auf Tag 2 unseres Europa-Roadtrips!



Mit freundlicher Unterstützung von: Erik Odiin, Arno Senoner, Rodrigo Ardilh, Angela Compagnone, William Zhang, Jan Baborak, Lisa van Vliet, Zsombor Buttyan