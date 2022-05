Neues Erlebnisviertel

WOW – das ist die neue „World of Wine“ in Portugal. Ein kulturelles und touristisches Erlebnisviertel in Porto, das sieben interaktive Museumserlebnisse und zwölf Restaurants, Bars und Cafés umfasst, die durch die Restaurierung alter Portweinkeller entstanden sind.

Die WOW liegt am Südufer des Douro-Flusses und will die Geschichte, die Magie und die Emotionen hinter dem portugiesischen Wein vermitteln. Außerdem werden andere Facetten der portugiesischen Kultur, wie die Textil- und Modeindustrie sowie das Thema Schokolade spannend präsentiert. Unter anderem können sich Besucher*innen auch auf die Spuren der traditionellen und modernen Korkindustrie in Porto begeben. Das Museumserlebnis „Planet Cork“ gewährt spannende Einblicke in die Welt dieses portugiesischen Aushängeschilds.

Planet Cork

Wer sowohl in der traditionellen Weinproduktion als auch in der modernen Luft- und Raumfahrttechnologie zum Einsatz kommt, darf sich wahrlich vielseitig nennen: Kork. Portugal ist der weltweit größte Produzent des natürlichen Rohstoffs mit über 50 Prozent Anteil an der Gesamtproduktion. Aus diesem Grund widmet die World of Wine in Porto dem vielseitigen Material ein eigenes, interaktives Museum. Im Erlebnis „Planet Cork“ erfahren Besucher alles zur Produktion und den verschiedensten Einsatzbereichen – vom Weinkorken bis hin zur Rakete.

© HILODI – World of Wine ×

Flaschenverschluss, Baustoff, Schmuck, Textil, Dekoelement und vieles mehr: Kaum ein anderer Rohstoff ist so vielseitig wie die dicke, knorrige Rinde der Korkeiche. Vorwiegend in Südportugal kultiviert, wird die Korkeiche erstmals im Alter von 25 Jahren und dann alle neun Jahre geschält. Das elastische, durchlässige und schlecht brennbare Material wird dann in feinster Handarbeit oder in großen Fabriken weiterverarbeitet und anschließend für die Verwendung in den unterschiedlichsten Branchen weltweit exportiert.

© HILODI – World of Wine ×

Interaktives Erlebnis

Die World of Wine in Porto nimmt ihre Besucher in einer permanenten Ausstellung mit in die Welt des nachhaltigen Rohstoffs. „Planet Cork“ wurde gemeinsam mit dem weltgrößten Korkproduzenten, Corticeira Amorim, geschaffen, um einheimischen und ausländischen Gästen die große kulturelle Bedeutung von Kork für das Land zu verdeutlichen.

© HILODI – World of Wine ×

Besucher erfahren unter anderem auf spielerische Weise, inwiefern Kork nicht nur in der Weinindustrie, sondern auch als Material in der Raumfahrt und der Modeindustrie zum Einsatz kommt. Zu den Exponaten gehört neben einer lebensgroßen, künstlichen Korkeiche und einem Laufsteg auch eine im Boden verbaute Waage, die aufzeigt, wie viele Weinkorken dem eigenen Gewicht entsprechen.