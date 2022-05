2.300 Kilometer lang, mit einer Gesamtfläche so groß wie Deutschland. Das ist das Great Barrier Reef vor der Küste von Queensland/Australien. Das weltgrößte Korallenriff und zugleich der größte lebende Organismus der Erde.

Das Great Barrier Reef besteht aus rund 3.000 Einzelriffen und mehr als 1.000 Inseln. Im „größten Aquarium der Welt“ leben rund 1.600 Fisch- und 600 Korallenarten. Taucher, Schnorchler, aber auch Wissenschaftler haben hier seit kurzem eine neue Basis, um in die faszinierende Unterwasserwelt einzutauchen. Am Moore Reef, einem großen Riffsystem rund 45 Kilometer von der Küstenstadt Cairns entfernt, wurde nämlich eine neue Expeditions-Plattform in Betrieb genommen. Vom schwimmenden, fest verankerten Ponton hat man Zugang zu einem unglaublichen vielfältigen Korallen- und Fischreichtum.

Unterwasserobservatorium und Sonnendeck

Die dreistöckige und 1.000 Quadratmeter große Plattform des Touren-Anbieters Reef Magic ist die technologisch fortschrittlichste im gesamten Great Barrier Reef und wurde nicht nur für Urlauber konzipiert. Der umgerechnet rund 4,8 Millionen Euro teure Ponton verfügt über ein voll funktionsfähiges wissenschaftliches Labor für Riffforschung und -projekte. Es ist das erste seiner Art am Great Barrier Reef.

Der 45 Meter lange und 12 Meter breite Ponton bietet für Urlauber*innen ein hochmodernes, verglastes Unterwasserobservatorium. Außerdem verfügt die Plattform über eine Bar und ein großes Sonnendeck mit Sonnenliegen. Schnorchler gelangen über Treppenstufen mühelos ins Wasser und sind sofort von einem farbenfrohen Korallengarten umgeben. Zur Crew gehören neben qualifizierten Meeresbiologen auch mehrsprachiges Personal, geschulte Master Reef Guides und indigene Guides.

© ExperienceCo ×

Windkraft und Solarzellen für Stromversorgung

Der ganztägige Riff-Ausflug ab Cairns kostet umgerechnet etwa 190 Euro – die Bootsfahrten, Schnorchelausrüstung, die Einführung eines Meeresbiologen sowie Mittagessen sind im Preis enthalten. Ebenfalls inklusive sind Fahrten im Glasbodenboot und im Halb-U-Boot vom Ponton aus. Tauchgänge, Schnupper-Tauchkurse und Helm-Tauchen können hinzu gebucht werden. Die Fahrt vom Cairns Reef Fleet Terminal zur Plattform dauert etwa 90 Minuten, Abfahrt ist um 9 Uhr. Gäste können sich über einen fünfstündigen Aufenthalt am Outer Reef freuen.

Der Betreiber der neuen Besucherattraktion setzt übrigens stark auf Nachhaltigkeit. Die Reef Magic-Plattform nutzt Windkraft und Solarzellen für die Stromversorgung – eine weitere Premiere für die Region. Der Ponton wird von insgesamt 18 Sonnenkollektoren und 3 Windturbinen betrieben.

© ExperienceCo ×

Tropical North Queensland

Tropisch grüner Regenwald, spektakuläre Wasserfalle & das Great Barrier Reef mit seiner farbenfrohen Unterwasserwelt. Dazu exotische Trauminseln, palmengesäumte goldene Sandstrände, Australiens Ureinwohner, die einmalige Tierwelt und das endlos rote Outback. Das ist Tropical North Queensland - Australien im Kleinformat.

© ExperienceCo ×

Tropical North Queensland bietet unzählige Wow-Momente. Zum Beispiel beim Schnorcheln und Tauchen – hier teilt man sich das Meer mit neugierigen Zwergwalen und riesigen Meeresschildkröten. Oder im Daintree Rainforest, dem ältesten Regenwald der Welt. Hier begegnet man Baumkängurus und scheuen Kasuaren. Gateway für die Region ist Cairns. In der Stadt, die den typisch australischen „laid-back“ Lifestyle verkörpert, geht es entspannt zu – bei ganzjährig warmen Temperaturen auch kein Wunder. Die Einheimischen geben sich lässig, offen und gastfreundlich. Tropical North Queensland auf eigene Faust zu bereisen, ist sehr einfach. Alle Wohnmobil- und Mietwagenanbieter haben eine Station in Cairns. Die Region ist ganzjährig bereisbar, allerdings kann es Anfang des Jahres des Öfteren regnen. Die ideale Reisezeit für Tropical North Queensland ist zwischen April und November.