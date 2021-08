Traumstrände in Kroatien

Die Wasserqualität an den kroatischen Stränden hat sich in den letzten Jahren stetig verbessert. Dieses Jahr erhielten fast alle Stellen die "Blaue Flagge".

Jedes Jahr zwischen Mai und Juni kontrolliert das kroatische Ministerium für Umwelt und Energie das Wasser an zahlreichen kroatischen Stränden. An beinahe allen überprüften Stellen haben die Badegewässer heuer das Qualitätssiegel "ausgezeichnet" erhalten, das auch als "Blaue Flagge" bezeichnet wird.

© Aleksandar Gospic ×

Im Detail: 989 der 999 getesteten Strände weisen ausgezeichnete Wasserqualität auf, sieben haben "gut" und 3 Strände "befriedigend" als Note erhalten. Kein Strand erhielt eine ungenügende Bewertung.

Die Tests werden in regelmäßigen Abständen im Sommer durchgeführt. Die Einstufungen dafür werden gemäß den EU-Richtlinien festgelegt. Kroatien prüft bereits seit 1989 die Qualität seiner Badegewässer und belegt zusammen mit Zypern und Malta die ersten drei Plätze in Europa. Stets hat sich die Lage weiter verbessert. Im Jahr 2009 wiesen 846 Strände eine ausgezeichnete Wasserqualität auf, was somit einen Anstieg der mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strände um fast 17 % in den letzten 12 Jahren bedeutet.

© Aleksandar Gospic ×

Kroatien bietet eine 6000 km lange Küstenlinie, mehr als 1000 Inseln und viele Nationalparks entlang der Küste, wo man eine Fülle von spektakulären Stränden findet. Einige davon gehören zu den schönsten der Welt. Zum Beispiel die Strände auf der Insel Brač mit ihren weißen Kieselsteinen, der Sandstrand Sakarun auf Dugi otok oder der Rajska plaža (Paradiesstrand) in Lopar auf der Insel Rab. Für jeden Geschmack ist etwas dabei – etwa von belebten Stadtstränden wie Banje in Dubrovnik bis hin zu abgelegenen Stränden auf Inseln wie Korčula und Lastovo. Ob Kieselstrände wie die in Brela bis hin zu Stränden, die perfekt für Surfer