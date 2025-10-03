Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Reiselust
Reiselust
Startseite Aktivurlaub Europa Hotel Tipps Österreich Reisen mit Kindern Reisetipps Welt
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Reiselust
E-Paper Reiselust
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Reiselust
  3. Europa
DIESER beliebte Urlaubsort in Spanien plant Autoverbot
© Getty Images

Massentourismus

DIESER beliebte Urlaubsort in Spanien plant Autoverbot

03.10.25, 14:53
Teilen

Ein beliebter Urlaubsort will jetzt durchgreifen: Um Natur und Tourismus besser in Einklang zu bringen, sollen Autos zu bestimmten Zeiten verbannt werden. Stattdessen wartet eine neue Lösung für Besucher:innen – und die sorgt schon jetzt für Diskussionen. 

Wer an Spanien denkt, hat sofort Sonne, Strand und Sangria im Kopf. Doch eine von Spaniens größten Kanaren-Inseln hat noch mehr zu bieten, und zwar Teneriffa: den beeindruckenden Teide-Nationalpark – Heimat des höchsten Berges Spaniens und ein echtes Naturwunder. Genau dort könnte sich für Tourist:innen bald einiges ändern. 

DIESER beliebte Urlaubsort in Spanien plant Autoverbot
© Getty Images

Teide-Nationalpark bald autofrei – zumindest teilweise 

Der Vulkan Teide ist mit seinen 3.715 Metern nicht nur ein Traum für Wanderfans, sondern auch ein Hotspot für Massentourismus. Und genau das wird zum Problem: Staus, Abgase und überfüllte Straßen machen dem UNESCO-Welterbe zunehmend zu schaffen. Deshalb hat die Inselregierung jetzt einen Plan:

  • Kein Auto mehr in der Hauptbesuchszeit: Zwischen 9 und 13.30 Uhr sollen private Fahrzeuge künftig draußen bleiben.
  • Mehr Shuttle-Busse: Urlauber:innen sollen stattdessen bequem mit Bussen zum Park gelangen.
  • Neue Parkplätze & Zeitfenster: Damit das Ganze nicht im Chaos endet, sollen Parkplätze erweitert und Besucherströme besser reguliert werden. 

Lesen Sie auch

Warum das Ganze?

Das Ziel ist klar: Schutz der Natur. Der bisherige Nutzungsplan des Nationalparks stammt noch aus dem Jahr 2001 – seitdem hat sich die Zahl der Besucher:innen massiv erhöht. Jetzt soll mit mehr Nachhaltigkeit gegengesteuert werden. 

DIESER beliebte Urlaubsort in Spanien plant Autoverbot
© Getty Images

Keine Sorge, Sie müssen nicht auf Ihr Teide-Abenteuer verzichten. Im Gegenteil: Mit den Shuttle-Bussen könnte es sogar entspannter werden, da sich der Verkehr entzerrt. Wichtig ist nur, dass Sie Ihre Besuche künftig etwas genauer planen – spontane Ausflüge mit dem Mietwagen mitten am Vormittag könnten schwierig werden. 

Natur geht vor 

DIESER beliebte Urlaubsort in Spanien plant Autoverbot
© Getty Images

Ob Lavafelder, gigantische Krater oder einer der schönsten Sternenhimmel Europas – der Teide bleibt ein absolutes Must-See. Und wenn ein paar Stunden weniger Autos dafür sorgen, dass dieser Schatz noch lange erhalten bleibt, lohnt sich die kleine Umstellung allemal.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden