DIESER beliebte Urlaubsort in Spanien plant Autoverbot

Ein beliebter Urlaubsort will jetzt durchgreifen: Um Natur und Tourismus besser in Einklang zu bringen, sollen Autos zu bestimmten Zeiten verbannt werden. Stattdessen wartet eine neue Lösung für Besucher:innen – und die sorgt schon jetzt für Diskussionen.

Wer an Spanien denkt, hat sofort Sonne, Strand und Sangria im Kopf. Doch eine von Spaniens größten Kanaren-Inseln hat noch mehr zu bieten, und zwar Teneriffa: den beeindruckenden Teide-Nationalpark – Heimat des höchsten Berges Spaniens und ein echtes Naturwunder. Genau dort könnte sich für Tourist:innen bald einiges ändern.

© Getty Images

Teide-Nationalpark bald autofrei – zumindest teilweise

Der Vulkan Teide ist mit seinen 3.715 Metern nicht nur ein Traum für Wanderfans, sondern auch ein Hotspot für Massentourismus. Und genau das wird zum Problem: Staus, Abgase und überfüllte Straßen machen dem UNESCO-Welterbe zunehmend zu schaffen. Deshalb hat die Inselregierung jetzt einen Plan:

Kein Auto mehr in der Hauptbesuchszeit: Zwischen 9 und 13.30 Uhr sollen private Fahrzeuge künftig draußen bleiben.

Mehr Shuttle-Busse: Urlauber:innen sollen stattdessen bequem mit Bussen zum Park gelangen.

Neue Parkplätze & Zeitfenster: Damit das Ganze nicht im Chaos endet, sollen Parkplätze erweitert und Besucherströme besser reguliert werden.

Warum das Ganze?

Das Ziel ist klar: Schutz der Natur. Der bisherige Nutzungsplan des Nationalparks stammt noch aus dem Jahr 2001 – seitdem hat sich die Zahl der Besucher:innen massiv erhöht. Jetzt soll mit mehr Nachhaltigkeit gegengesteuert werden.

© Getty Images

Keine Sorge, Sie müssen nicht auf Ihr Teide-Abenteuer verzichten. Im Gegenteil: Mit den Shuttle-Bussen könnte es sogar entspannter werden, da sich der Verkehr entzerrt. Wichtig ist nur, dass Sie Ihre Besuche künftig etwas genauer planen – spontane Ausflüge mit dem Mietwagen mitten am Vormittag könnten schwierig werden.

Natur geht vor

© Getty Images

Ob Lavafelder, gigantische Krater oder einer der schönsten Sternenhimmel Europas – der Teide bleibt ein absolutes Must-See. Und wenn ein paar Stunden weniger Autos dafür sorgen, dass dieser Schatz noch lange erhalten bleibt, lohnt sich die kleine Umstellung allemal.