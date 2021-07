Historische Kulisse, einzigartige Techno-Künstler und viel Platz zum Tanzen, Ausspannen und Genießen – das vereint das Imperialis. Das zwei-tägige Open-Air Konzert mit großartigen Performern findet dieses Jahr vor dem Schloss Schönbrunn statt. Sie können jetzt 2x2 Kombitickets gewinnen!

Wir verlosen 2x2 Kombitickets für beide Tage plus 2x2 Übernachtungen im Hotel Das Tigra!

Alles startet am 05. August – um 16:00 werden die Tore geöffnet. Wer die Fläche betritt kann sich auf Food-Corners, Biergärten und große Gartenflächen freuen.

Solomun – Donnerstag, 05.08.

Die Open-Air Konzertshow beginnt mit einer Performance von DJ Solomun. Der mehrfach auszeichnete Musiker gibt seine Fähigkeiten in den Musikrichtungen Electronic, House und Deep House zum Besten. Er wird für diese Show extra von Ibiza nach Wien reisen und dank seiner ausgeklügelten Lichtshow und seinem wahren Talent für Musik wird sein Auftritt zu einer einzigartigen Erfahrung, die die Gäste verzaubern und begeistern wird. Erst vor kurzen hat Solomun sein 2. Soloalbum veröffentlicht, welches den Namen „Nobody is Not Loved“ trägt – und auch dieses wird in die Show eingebaut. Für den DJ ist Musik mehr als nur ein Mittel um Menschen zum Tanzen anzuregen, Musik ist auch eine einzigartige und verschiedenartige Kunstform, die Erinnerungen und Gefühle auslöst und vermittelt.

Paul Kalkbrenner – Freitag, 06.08.

Am Freitag sorgt dann der Techno-Musiker Paul Kalkbrenner für Stimmung. Der deutsche Produzent ist einer der wenigen Musiker in der Techno-Szene, der es schaffte, den Massengeschmack zu treffen. Innerhalb von 2 Jahrzehnten sammelte Paul Kalkbrenner Millionen von Fans an. Doch er hat dabei nie sein Ziel und seine einzigartige Weise Musik zu machen aus den Augen verloren – und auch das wird man bei Imperialis sehen können. Er setzt auf sein natürliches Talent und unerwartete Elemente in seiner Musik – ganz ohne künstliche Effekte. Tanzen, Lachen und einfach Spaß haben kann man also bei der Performance von Paul Kalkbrenner.

Mehr Informationen zu Imperialis @ Schönbrunn erhalten Sie hier.

Das Tigra Hotel

Zusätzlich zu den zwei Tagen Open- Air- Konzert verlosen wir zwei Übernachtungen im Boutique Hotel „Das Tigra“ in Wien.

Tolle Lage im Herzen Wiens

Das 4 Sterne Hotel Das Tigra liegt im ersten Wiener Gemeindebezirk, nahe des Judenplatzes. Damit ist es sehr zentral gelegen und hervorragend angebunden. Mit der U4 erreichen Sie auf direkter Strecke das Schloss Schönbrunn, um die Imperialis Show oder einen angenehmen Nachmittag im Park des Schlosses zu genießen. Sehenswürdigkeiten, wie der Stephansdom oder die Hofburg sind in wenigen Minuten zu Fuß zu erreichen. In direkter Umgebung des Hotels befinden sich außerdem zahlreiche Cafés und schicke Restaurants.

Gemütliche Zimmer und elegante Suiten

Das Tigra verfügt über 78 klimatisierte Zimmer, die mit hochwertiger Einrichtung und warmen Farben überzeugen. Jedes der Zimmer und Suiten ist mit Wohlfühlbetten, einem großen Schreibtisch, einer Klimaanlage, Flat Screen, sowie Kaffee- und Teezubereitungssets ausgestattet, um Ihren Aufenthalt erholsam zu gestalten.

Neben dem gemütlichen Smart & Cosy Room und den Standard und Superior Zimmern, verfügt Das Tigra außerdem über Suiten, die Sie mit zwei separaten Zimmer, einer Badewanne und privatem Spa herzlich empfangen. Morgens bietet Das Tigra Ihnen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet – für einen guten Start in den Tag.

Ein berühmter Gast

Den Charme von Das Tigra wusste bereits Wolfgang Amadeus Mozart zu schätzen, der zu seiner Zeit im Gebäude des Hotels nächtigte. Mit einem Besuch des Das Tigra betten Sie sich also genau dort, wo auch der junge Mozart geschlafen und komponiert hat! Als kleine Hommage an den berühmten Sohn Österreichs befinden sich im ganzen Hotel kleine Details und Hinweise, die auf den Besuch des Komponisten hindeuten – gehen Sie selbst auf die Suche!

Um noch mehr über Das Tigra Hotel zu erfahren, klicken Sie hier.