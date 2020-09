Italienische Kulturhauptstadt auch 2021

Parma wurde erneut zur italienischen Kulturhauptstadt gekürt.

Unter dem Motto „Culture beats time“ wurde Parma eigentlich zur italienischen Kulturhauptstadt 2020 gekürt. Wegen der Corona-Krise mussten aber natürlich viele der geplanten Events und Veranstaltungen abgesagt werden. Jetzt ist die Nominierung offiziell auf das kommende Jahr verlängert worden.

Der Auftakt für den offiziellen Neustart ist Anfang September erfolgt, mit der Eröffnung der Ausstellung „Hospitale – die Zukunft des Gedächtnis“. Sie beschäftigt sich mit der Geschichte des Ospedale Vecchio, des einstigen Krankenhauses, das Kranke, Waisen, arme Familien sowie Pilger aufnahm. Das Thema „Kampf der Medizin gegen den Tod und für das Leben“ hat gerade für Italien im Covid-Jahr 2020 einen starken Gegenwartsbezug.

Weitere Highlights des Programms: unterschiedlichste Konzerte, sehenswerte Ausstellungen sowie der kulinarische Genuss. Parma, die Stadt im Herzen des Food Valley, gilt als Zentrum für Köstlichkeiten wie Parmaschinken oder Parmigiano Reggiano. Als einzige Stadt Italiens wurde sie von der UNESCO als „Creative City for Gastronomy“ ausgezeichnet.

© www.parma2020.it

Musik- und Opernfreunde sollten sich das Festival Verdi vormerken, das jedes Jahr im Herbst zu Ehren des berühmten Maestro, geboren in Busseto nahe Parma, mit Opern, Konzerten und Liederabenden in Parma und Busseto stattfindet. In diesem Jahr geht das Festival von 24. September bis 18. Oktober über die Bühne, zu den Highlights zählen u.a. „Rigoletto“ und „Macbeth“.

© www.parma2020.it