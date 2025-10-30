Heiße Geheimtipps: Die schönsten Saunen in und rund um Wien

Wenn es draußen grau und kalt wird, hilft nur eins: ab in die Sauna! Wien und Umgebung haben mehr zu bieten, als man denkt. Hier finden Sie die besten Geheimtipps zum Aufwärmen und Abschalten.

Wenn die Tage kürzer werden und Wien sich in graues Herbstlicht hüllt, gibt es kaum etwas Besseres, als sich in die Sauna zu flüchten. Einmal tief durchatmen, den Stress rausschwitzen und die Seele auf Temperatur bringen – das geht in Wien und Umgebung ziemlich gut.

Natürlich haben die Bäder der Stadt Wien selbst tolle Angebote. Viele bieten großzügige Saunalandschaften und an bestimmten Tagen sogar Women’s Only-Saunieren, perfekt für alle, die in Ruhe entspannen möchten. Ein Blick auf die Website des jeweiligen Bades im Bezirk lohnt sich also immer.

Aber wenn Sie Lust auf etwas Besonderes haben – auf Orte mit Atmosphäre, Aussicht oder einem Hauch Exotik – dann kommen hier unsere liebsten Sauna-Geheimtipps in und rund um Wien:

1. Linsberg Asia Therme – Wellness mit Fernost-Flair

Etwa eine Stunde südlich von Wien liegt die Linsberg Asia Therme in Bad Erlach – und die ist ein echtes Highlight. Hier trifft fernöstliche Ruhe auf modernes Spa-Design. Die Saunalandschaft ist riesig, mit verschiedenen Aufgüssen, Aromaölen und stilvollen Ruhebereichen. Die Therme hat Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 22 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag sogar bis 23 Uhr – perfekt also für einen kleinen Wellness-Ausflug am Wochenende.

© Linsberg Asia

2. Amalienbad – Art déco trifft Aufgusskunst

Mitten im 10. Bezirk liegt das traditionsreiche Amalienbad, eines der schönsten Jugendstilbäder Wiens, auch wenn man es von außen nicht vermuten würde. Hier fühlt man sich fast, als würde man in einem Filmklassiker saunieren. Neben der beeindruckenden Architektur gibt’s geführte Aufgüsse, verschiedene Temperaturzonen und einen tollen Ruheraum. Die Sauna kostet 16,60 Euro, ermäßigt 13,50 Euro – und ist definitiv jeden Cent wert.

© Amalienbad

3. Krainerhütte – Saunieren mit Wienerwaldblick

Wer es ruhiger mag, sollte einen Ausflug zur Krainerhütte machen. Eingebettet in den Wienerwald gibt es hier nicht nur ein gemütliches Hallenbad, sondern auch eine Sauna mit Panorama-Ausblick. Ideal für alle, die beim Schwitzen lieber auf Bäume statt auf Beton schauen.

© Krainerhütte

4. Römertherme Baden – Entspannung auf 3.500 Quadratmetern

Nur eine halbe Stunde von Wien entfernt erwartet Sie in Baden die Römertherme, eine echte Wellness-Oase. Hier gibt’s alles, was das Sauna-Herz begehrt: zwei finnische Saunen, eine Zirben-Außensauna, Biosauna mit Farbtherapie, Dampfbäder, Infrarotkabinen und sogar ein Tauchbecken zum Abkühlen. Und wer nach dem Schwitzen noch Kraft hat, gönnt sich einen Spaziergang durch den Kurpark – Entspannung garantiert.

5. Therme Laa – Luxus, Licht und Leichtigkeit

Etwas weiter nördlich, an der Grenze zu Tschechien, liegt die Therme Laa. Sie ist perfekt für alle, die es etwas eleganter mögen: große Saunalandschaft, moderne Architektur, tolle Aufgüsse – und dazu ein eigenes Hotel mit Spa-Bereich, wenn Sie gleich ein ganzes Wochenende bleiben möchten.

© Therme Laa

Ob urban im Amalienbad, naturverbunden in der Krainerhütte oder luxuriös in der Therme Laa – rund um Wien gibt’s jede Menge Möglichkeiten, den Alltag einfach mal rauszuschwitzen.